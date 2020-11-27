ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ковид-диссидент в Волгограде не смог через суд отменить масочный режим
По инф. sobesednik.ru   
27 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Волгоградец Станислав Терентьев потерпел поражение в областном суде, где требовал отменить постановление губернатора о введении масочного режима.

Ковид-диссидент в Волгограде не смог через суд отменить масочный режим

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

Терентьев настаивал, что ношение маски негативно влияет на его здоровье. При этом он ссылался на заявления бывшего санитарного врача Москвы, медицинское заключение комиссии врачей, мнение немецкого патологоанатома и прочие материалы.

  • Убедительность убавляли аргументы вроде того, что самоизоляция – это симптом психического расстройства, а акроним COVID расшифровывается с английского как «cow ID» (идентификационный номер для коровы).

Волгоградец убежден, что введенный губернатором «режим повышенной готовности» противоречит нормам Конституции. Также Станислав Терентьев уверен, что на территории его региона проживания нет ни пандемии, ни коронавирусной инфекции.

Отрицать болезни вообще и коронавирус в частности можно сколько угодно, пока вдруг... не заболеешь сам. Или подобная неприятность не произойдет с кем-то из близких. Вот тогда у некоторых скептиков все же переосмысление происходит. И не ко всей медицинской информации они относятся в дальнейшем уже так безалаберно и легко, наступая, как говорится, на горло собственной песне.

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 