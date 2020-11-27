Ковид-диссидент в Волгограде не смог через суд отменить масочный режим

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Волгоградец Станислав Терентьев потерпел поражение в областном суде, где требовал отменить постановление губернатора о введении масочного режима.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.
Терентьев настаивал, что ношение маски негативно влияет на его здоровье. При этом он ссылался на заявления бывшего санитарного врача Москвы, медицинское заключение комиссии врачей, мнение немецкого патологоанатома и прочие материалы.
Убедительность убавляли аргументы вроде того, что самоизоляция – это симптом психического расстройства, а акроним COVID расшифровывается с английского как «cow ID» (идентификационный номер для коровы).
Волгоградец убежден, что введенный губернатором «режим повышенной готовности» противоречит нормам Конституции. Также Станислав Терентьев уверен, что на территории его региона проживания нет ни пандемии, ни коронавирусной инфекции.
Отрицать болезни вообще и коронавирус в частности можно сколько угодно, пока вдруг... не заболеешь сам. Или подобная неприятность не произойдет с кем-то из близких. Вот тогда у некоторых скептиков все же переосмысление происходит. И не ко всей медицинской информации они относятся в дальнейшем уже так безалаберно и легко, наступая, как говорится, на горло собственной песне.
Сын легендарного Диего Марадоны попал в больницу. 34-летний итальянский футболист Диего Синагра переведен в реанимационное отделение из-за осложнений на фоне коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмьери.
23 ноября на «России 1» вышел исторический сериал «Грозный», снятый дорого-богато и явно не просто так. Актуальным его делает не то простое совпадение, что премьера сериала, в котором Грозный объявляет карантин на Руси из-за чумы, состоялась в разгар пандемии и всяческих ограничений в связи с коронавирусом. Его злободневность куда глубже и, может, страшнее.
В Севастополе до 15 января продлили действие режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19, а также ввели запреты на проведение новогодних елок и корпоративов. Решение принято на заседании регионального антикоронавирусного штаба.
Рост тарифов ЖКХ жители многоквартирных домов часто связывают с работой управляющих кампаний. Хотя, на самом деле, большая доля этого роста приходится на стоимость поставки ресурсов. Как будут расти тарифы.
Легендарный гигант Голиаф, библейский воин, возможно, вовсе не был великаном. Новое археологическое исследование, проведенное в историческом городе Гат, доказывает, что он был описан одним из авторов Ветхого Завета метафорически — как воин, не уступающий по размеру и мощи стенам древней крепости.
Фигурист Илья Авербух не так давно «официально признал» свои отношения с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В прессе об этом начали писать ещё несколько месяцев назад. Однако пара упорно хранила молчание, хотя их часто видели вместе, а переписка в социальных сетях явно выходила за рамки простого общения.
Во Владивостоке с легендарного моста на остров Русский, закрытого после аномального удара стихии, удалось снять около половины льда. Однако, на его конструкциях остается еще около 1 тыс. тонн замерзшей воды.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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