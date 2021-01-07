ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Петербуржцы вызвали спасателей для застрявшего в трубе канала котика

По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Петербурге спасатели помогли выбраться из трубы кошке. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Котик застрял в трубе неподалеку от Спаса на Крови. Спасатели пришли на помощь!

Операция по спасению животного прошла на набережной канала Грибоедова возле Спаса на крови.

Двое спасателей спустились в ледяную воду, чтобы помочь выбраться животному. Поступок не остался без внимания петербуржцев, которые успели заснять происходящее на камеру телефона.

В комментариях пользователи похвалили сотрудников МЧС за помощь животному, попавшему в беду. Один из комментаторов заявил, что на доброе дело никаких денег не жалко, в том числе и бюджетных. Петербуржцы отметили, что кошки беззащитны и нуждаются в человеческой заботе, чтобы выжить в подобных ситуациях.

Опасность для кошек представляют не только ледяная вода или узкие трубы, но и обычные новогодние украшения.

  • Еще интересные истории о наших братьях меньших на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 