Петербуржцы вызвали спасателей для застрявшего в трубе канала котика

В Петербурге спасатели помогли выбраться из трубы кошке. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Операция по спасению животного прошла на набережной канала Грибоедова возле Спаса на крови.

Двое спасателей спустились в ледяную воду, чтобы помочь выбраться животному. Поступок не остался без внимания петербуржцев, которые успели заснять происходящее на камеру телефона.

В комментариях пользователи похвалили сотрудников МЧС за помощь животному, попавшему в беду. Один из комментаторов заявил, что на доброе дело никаких денег не жалко, в том числе и бюджетных. Петербуржцы отметили, что кошки беззащитны и нуждаются в человеческой заботе, чтобы выжить в подобных ситуациях.

Опасность для кошек представляют не только ледяная вода или узкие трубы, но и обычные новогодние украшения.

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По инф. rosbalt.ru

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