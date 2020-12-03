Коты из Эрмитажа получили французское наследство

Житель Франции оставил небольшое наследство котам, живущим в Государственном Эрмитаже. Об этом на интернет-встрече рассказал его генеральный директор Михаил Пиотровский. Традиционная интернет-встреча знаменует собой начало Дней Эрмитажа.
Пользователи одной из популярных социальных сетей поинтересовались у Михаила Пиотровского о том, как живут коты в Эрмитаже. И генеральный директор сообщил, что четвероногих хранителей стараются поддерживать благотворители, в том числе и за рубежом.
Так, недавно ушедший из жизни гражданин Франции оставил котам Эрмитажа небольшое наследство. В настоящее время юристы готовят необходимые документы.
На интернет-встрече шла также речь и о проекте «Интеллигентная изоляция», и о том, как Эрмитаж осваивает онлайн-форматы и живет в новых условиях, и о планах на будущий год.
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Житель Франции оставил небольшое наследство котам, живущим в Государственном Эрмитаже. Об этом на интернет-встрече рассказал его генеральный директор Михаил Пиотровский. Традиционная интернет-встреча знаменует собой начало Дней Эрмитажа.
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