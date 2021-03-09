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Кошмарно: сотрудник ГИБДД убил 6-летнего сына

Сахмеев Владимир, sobesednik.ru   
09 Марта 2021 г.
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Очередная драма в семейном кругу: сотрудник ДПС убил своего маленького сына, а после разыграл настоящий спектакль: он пытался всячески замести следы преступления.

В Москве против сотрудника ГИБДД завели дело после убийства 6-летнего сына

В ночь с 7 на 8 марта в Москве в доме на Пролетарском проезде мужчина  начал кричать и просить о помощи. На руках у него был мертвый шестилетний сын. Сам мужчина был пьян. Р

Позже стало известно, что этим мужчиной оказался сотрудник ГИБДД Илья Хижняк. Сейчас он уволен с должности по отрицательным основаниям.

Хижняк утверждал, что в квартиру ворвался неизвестный и убил ребенка. Эту версию он придумал уже в отделе полиции, а до этого утверждал, что мальчик сам упал с кровати. Рядом со спальным местом ребенка был лужа крови.

Соседи рассказали, что слышали как в квартире Хижняка раздавались звуки ударов об пол. Также они пояснили, что неделю назад у мужчины произошел конфликт с супругой, и он выгнал ее из дома. Ребенок в день смерти пришел к отцу в гости.

В квартире оперативники обнаружили детский рисунок, сделанный для матери к 8 Марта.

Заведено уголовное дело об убийстве. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, не зафиксировали никого подозрительного в срок, когда было совершено убийство. Известно, что Хижняк отправлял супруге видео, где играет с ребенком в день убийства, но выяснилось, что это старые кадры. Ребенок в момент убийства был в другой одежде.

Напомним, что в России с 2019 года до сих пор не прошел ни одного чтения законопроект о профилактике домашнего насилия.

Расследование случаев домашнего насилия - это то, чего уже который год добиваются правозащитники. Это то, чего действительно ждут старики, женщины и дети, ведь они никак не защищены сейчас от мужчин-тиранов: сыновей, мужей, отцов, и в самых крайних случаях им ничего не остается, как брать самим в руки что-то острое или тяжелое при самообороне. А потом как результат - следствие и колония. Только за что? За то, что были беззащитны?

На нашем сайте есть немало историй о тех, кто стал жертвами своих мужей. И вот некоторые из них:

По инф. sobesednik.ru

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