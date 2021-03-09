Кошмарно: сотрудник ГИБДД убил 6-летнего сына

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Очередная драма в семейном кругу: сотрудник ДПС убил своего маленького сына, а после разыграл настоящий спектакль: он пытался всячески замести следы преступления.
В ночь с 7 на 8 марта в Москве в доме на Пролетарском проезде мужчина начал кричать и просить о помощи. На руках у него был мертвый шестилетний сын. Сам мужчина был пьян. Р
Позже стало известно, что этим мужчиной оказался сотрудник ГИБДД Илья Хижняк. Сейчас он уволен с должности по отрицательным основаниям.
Хижняк утверждал, что в квартиру ворвался неизвестный и убил ребенка. Эту версию он придумал уже в отделе полиции, а до этого утверждал, что мальчик сам упал с кровати. Рядом со спальным местом ребенка был лужа крови.
Соседи рассказали, что слышали как в квартире Хижняка раздавались звуки ударов об пол. Также они пояснили, что неделю назад у мужчины произошел конфликт с супругой, и он выгнал ее из дома. Ребенок в день смерти пришел к отцу в гости.
В квартире оперативники обнаружили детский рисунок, сделанный для матери к 8 Марта.
Заведено уголовное дело об убийстве. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, не зафиксировали никого подозрительного в срок, когда было совершено убийство. Известно, что Хижняк отправлял супруге видео, где играет с ребенком в день убийства, но выяснилось, что это старые кадры. Ребенок в момент убийства был в другой одежде.
Напомним, что в России с 2019 года до сих пор не прошел ни одного чтения законопроект о профилактике домашнего насилия.
Расследование случаев домашнего насилия - это то, чего уже который год добиваются правозащитники. Это то, чего действительно ждут старики, женщины и дети, ведь они никак не защищены сейчас от мужчин-тиранов: сыновей, мужей, отцов, и в самых крайних случаях им ничего не остается, как брать самим в руки что-то острое или тяжелое при самообороне. А потом как результат - следствие и колония. Только за что? За то, что были беззащитны?
На нашем сайте есть немало историй о тех, кто стал жертвами своих мужей. И вот некоторые из них:
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский градоначальник?
Полиция не нашла ничего запретного в «протестной акции снеговиков», которую устроила жительница деревни в Архангельской области. Снеговики держали в руках плакаты «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено».
Власти всерьез решили перетрясти среднее профессиональное образование, и этой инициативе, в общем-то, можно поаплодировать. Почему? Просто наши внуки часто после девятого класса уходят именно в колледжи. И сталкиваются с тем, что учат там нередко по старинке. И не всегда востребованным вещам.
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Давным давно стало понятно, что состояние лесной отрасли в России — тревожное. Когда-то по лесам ходили егери, а о черных лесорубах и слышно не было. Сейчас же повсюду — сплошные неконтролируемые рубки и следом — поджоги. Бизнесмены хотят обогатиться, заинтересованные чиновники — с ними заодно. А это далеко не все проблемы, например, в лесах и мусора ого-го!
Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как накопить на безбедную старость. По его словам, россиянам следует пойти по пути Европы, где давно сформировалась культура личного инвестирования.
Человек необыкновенной яркости, таланта, не только литературного, но и человеческого, Валентин Курбатов был настоящим украшением всех Яснополянских встреч. Он был постоянным участником поэтических фестивалей в Михайловском. И он сам был словно озарен внутренним светом Пушкина и Толстого.
Дочь бизнесмена Александра Садриева, которого расстреляли 14 марта 1997 года в подъезде своего дома в Великом Новгороде, дослужилась до полковника Следственного комитета и спустя 23 года нашла убийц своего отца.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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