Коррупция: попался глава разведки в Словакии

Суд в городе Пезиноке на юго-западе Словакии арестовал директора Словацкой разведывательной службы (SIS) Владимира Пчолинского, который обвиняется в коррупции.

«Судья принял решение о заключении Пчолинского под стражу в связи с опасениями, что он может попытаться повлиять на свидетелей и продолжить преступную деятельность (…) Суд отклонил ходатайство обвиняемого о замене содержания под стражей надзором (…) Решение не является окончательным, поскольку обвиняемый его обжаловал. Апелляция будет рассмотрена Верховным судом», — говорится в сообщении.

Адвокат Пчолинского Ева Мисикова подчеркнула, что следователь основывал обвинения против ее подзащитного только на показаниях двух свидетелей — бывшего замглавы SIS Бориса Бени, а также бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Людовита Макоа.

Пчолинский был назначен на пост главы SIS в 2020 году. В декабре минувшего года по подозрению в коррупции был арестован его заместитель Борис Беня. Помимо него по тому же делу был арестован еще ряд бывших и действующих сотрудников SIS и полиции.

По инф. rosbalt.ru

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