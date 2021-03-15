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Коррупция: попался глава разведки в Словакии

По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2021 г.
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Суд в городе Пезиноке на юго-западе Словакии арестовал директора Словацкой разведывательной службы (SIS) Владимира Пчолинского, который обвиняется в коррупции.

В Словакии арестовали главу разведки по обвинению в коррупции

«Судья принял решение о заключении Пчолинского под стражу в связи с опасениями, что он может попытаться повлиять на свидетелей и продолжить преступную деятельность (…) Суд отклонил ходатайство обвиняемого о замене содержания под стражей надзором (…) Решение не является окончательным, поскольку обвиняемый его обжаловал. Апелляция будет рассмотрена Верховным судом», — говорится в сообщении.

Адвокат Пчолинского Ева Мисикова подчеркнула, что следователь основывал обвинения против ее подзащитного только на показаниях двух свидетелей — бывшего замглавы SIS Бориса Бени, а также бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Людовита Макоа.

Пчолинский был назначен на пост главы SIS в 2020 году. В декабре минувшего года по подозрению в коррупции был арестован его заместитель Борис Беня. Помимо него по тому же делу был арестован еще ряд бывших и действующих сотрудников SIS и полиции.

Коррупция - зло, распространенное во всем мире. И во всем мире честные люди хотят победить его, избавив государственные финансы от воровства, а экономику - от разорительных трат на проекты "для своих". И тут важен принцип последовательности и неотвратимости: коррупция должна преследоваться, невзирая на лица - будь то хоть президент, хоть премьер-министр, хоть самый святой из политиков (святых, впрочем, среди них нет и не было никогда - такой уж это "род деятельности"). Напомним некоторые заголовки из нашей хроники:

По инф. rosbalt.ru

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