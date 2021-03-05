Дочка бывшего президента Румынии отправилась на пять лет в тюрьму за коррупцию

Старшая дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Иоана приговорена к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. (Как мы уже говорили, проблема коррупции существует во всем мире, и вот еще одно доказательство. - прим. МГ.)



По информации издания, женщину признали виновной в растрате и подстрекательстве к отмыванию денег. По данным следствия, кроме нее в преступную группу входила экс-министр туризма страны Елена Удря. Злоумышленницы похитили деньги из бюджета и задействовали их в избирательной кампании Траяна Бэсеску в 2009 году, когда Удря возглавляла его предвыборный штаб.

Экс-министр по этому же делу получила восемь лет колонии. Свою вину она не признала и назвала обвинения абсурдными.

Траян Бэсеску занимал пост президента Румынии с 2004 по 2014 год. В настоящее время он является депутатом Европарламента.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...