Коррупционные аппетиты в Крыму — и три миллиона могут на лапу дать

|
Максимальный размер взятки, выявленной сотрудниками Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, составил в 2020 году три миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Терентьев.
По его словам, по сравнению с показателем 2019 года в 2020-м число коррупционных преступлений на полуострове выросло с 260 до 370. Более половины из них связаны со взяточничеством.
— Получение взятки может как быть, так и не быть связано с вымогательством, — уточнил руководитель регионального управления.
Терентьев пояснил, что рост числа выявляемых в республике преступлений коррупционного характера обусловлен улучшением качества межведомственного взаимодействия с заинтересованными лицами. Получателями взяток становятся как должностные лица как в правоохранительных органах, так и органах государственной власти и местного самоуправления.
— Что касается сфер деятельности, в которых мы выявляем такие преступления, — это и область строительства, и взятки должностным лицам за увод от той или иной ответственности, — заключил Терентьев.
- Еще новости о коррупции, как ржа, разъедающей все государственные институты в России — по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Современным профессиям можно научиться, не выходя из дома
В последнее время неуклонно растет количество людей, которые задумываются над освоением новых современных специальностей, к примеру, связанных с интернетом. Причем речь идет вовсе не о молодежи, а о людях среднего и даже старшего возраста, которые хотят попробовать себя в чем-то новом или хотят получать дополнительный доход. Традиционное образование в данном случае вряд ли подойдет, а вот какие-нибудь краткосрочные курсы – в самый раз! К счастью, сегодня в России растет и развивается рынок онлайн-образования, поэтому практически любой может достаточно быстро освоить новый навык прямо из дома, и нередко даже бесплатно.
-
Сын кузбасского миллиардера подарил ребенку-инвалиду вместо снегохода санки
Депутат Госдумы от Кузбасса Павел Федяев рассказал о том, как помог ребенку-инвалиду, родители которого попросили подарить мальчику «зимнее транспортное средство». Сын миллиардера Михаила Федяева признался подписчикам в Instagram, что передал семье ребенка санки.
-
Чтобы аптека успешно работала, хорошее торговое оборудование не помешает
В аптеки люди старшего поколения обращаются часто, но не каждый из них задумывается, как же всё устроено в таких точках продаж лекарственных средств. Например, одной из составляющих успешного функционирования аптеки является выбор для нее хорошего торгового оборудования. Ведь лекарства должны где-то храниться, а часть из них быть представленной покупателям на витрине – в широком ассортименте и на среднестатистический кошелек.
-
Переболевшим коронавирусам москвичам могут предоставить льготы
Жителям Москвы, которые переболели коронавирусом, могут предоставить льготы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
-
Сегодня, 15 января – День зимующих птиц России
Этот праздник был учреждён по инициативе иркутян в 2003 году специальным Постановлением президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы в память о русском советском писателе Евгении Носове, на могиле которого по его завещанию начертаны слова «Покормите птиц». Он родился 15 января 1925 года.
-
Коррупционные аппетиты в Крыму — и три миллиона могут на лапу дать
Максимальный размер взятки, выявленной сотрудниками Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, составил в 2020 году три миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Терентьев.
-
Мадонна отправилась в путешествие по Африке с детьми и молодым любовником
Несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, в путешествие отправилась 62-летняя американская поп-звезда Мадонна. В поездке ее сопровождают 26-летний бойфренд Ахламалик Уилльямс и ее дети.
-
Пени за неоплату коммунальных услуг в пандемию будут небольшими
Пени за неоплату коммунальных услуг после отмены моратория будут незначительными. Об этом рассказал замглавы Минстроя Максим Егоров на Гайдаровском форуме.
-
В Краснодаре после дождя и таяния снега в лужах утонули машины
Жители краевой столицы в соцсетях поделились снимками последствий таяния снега и прошедшего накануне дождя. Напомним, что на юг России после похолодания пришло стремительное потепление... (Не позавидуешь жителям Краснодарского края - такое стремительное потепление заставило растаять снег и превратило город в большую лужу. - прим. МГ.)
-
К 800-летию Александра Невского восстановят восемь храмов его имени
В связи с 800-летием со дня рождения Александра Невского, отмечаемого в 2021 году, в России ведется реставрация восьми храмов, связанных с его именем.
-
Кто сможет повторить упражнения с домашней тренировки блогера Натальи?
Как вы думаете, чем могут по утрам заниматься порядочные бабушки? Отжиматься и растягиваться, конечно! Так делает каждое утро, к примеру, молодая пенсионерка Наталья. Можете сами убедиться, как у этого блогера здорово получается держать себя в форме, найдя канал в Яндекс Дзен «Жизнь и путешествия молодой пенсионерки» и соответствующий пост. Вот и ее визиточка, кстати: «Пишу о жизни в сибирской деревне. О том, что волнует в данный момент. О путешествиях, где уже побывали и о каких поездках пока только мечтаем. Пытаюсь вести здоровый образ жизни...».
-
В Омске весь год будут отмечать 200-летие Достоевского
В Омске в течение всего года будут отмечать 200-летие великого русского писателя. Одним из центральных мест проведения юбилейных мероприятий станет Литературный музей им. Ф.М.Достоевского.
-
Китайская газета назвала США главным неудачником 2020 года
В статье китайской газеты Global times Соединённые Штаты названы главным неудачником 2020 года. Такой вывод делается на основе результатов противостояния американских властей коронавирусу, которое из-за политических дрязг было отодвинуто на второстепенные, с точки зрения политиков США, позиции.
-
Диспетчера отправили под арест после схода лавины в Норильске
Суд в Норильске отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного ЕДДС города Игоря Вакуленко, которого задержали после схода лавины и гибели трёх человек.
-
Керченской горе Митридат хотят вернуть исторический облик
Власти Керчи планируют вернуть исторический облик горе Митридат.
-
В Петербурге театрам разрешили увеличить заполняемость до 50 процентов
С субботы 16 января заполняемость театральных залов сможет составлять 50 процентов вместо нынешних 25-ти.
-
Раймонд Паулс отказался от концертов в России из-за возраста
Самый популярный советский композитор Раймонд Паулс признался, что, видимо, больше никогда не приедет в Россию из-за своего возраста.
-
Не стало худрука «Ералаша» Бориса Грачевского
Умер художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
-
Ученые спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на десять лет
Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет.
-
Семье погибшей в переходе пермячки выплатят полмиллиона рублей
Пермские власти окажут помощь семье женщины, погибшей в обвалившемся строительном переходе в столице края.