Коррупционные аппетиты в Крыму — и три миллиона могут на лапу дать

Максимальный размер взятки, выявленной сотрудниками Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, составил в 2020 году три миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Терентьев.

По его словам, по сравнению с показателем 2019 года в 2020-м число коррупционных преступлений на полуострове выросло с 260 до 370. Более половины из них связаны со взяточничеством.

— Получение взятки может как быть, так и не быть связано с вымогательством, — уточнил руководитель регионального управления.

Терентьев пояснил, что рост числа выявляемых в республике преступлений коррупционного характера обусловлен улучшением качества межведомственного взаимодействия с заинтересованными лицами. Получателями взяток становятся как должностные лица как в правоохранительных органах, так и органах государственной власти и местного самоуправления.

— Что касается сфер деятельности, в которых мы выявляем такие преступления, — это и область строительства, и взятки должностным лицам за увод от той или иной ответственности, — заключил Терентьев.

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