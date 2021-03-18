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Коронавирус забрал у Эрмитажа 26 сотрудников
По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2021 г.
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Государственный Эрмитаж почтил память сотрудников, умерших за год пандемии. Музей разместил рассказал о каждом из погибших в период с 17 марта 2020 года по 17 марта 2021 года.

За время пандемии умерли 26 сотрудников Эрмитажа

«За это время от нас ушли двадцать шесть эрмитажников: научные сотрудники, музейные смотрители, сотрудники службы безопасности, которые во время локдауна самоотверженно заботились о музее, инженеры и реставраторы», — рассказали в пресс-службе.

Видео под названием «In memoriam» перечисляет имена погибших, даты их жизни и должности в музее. Самому молодому сотруднику было 34 года.

Напомним, Эрмитаж приостановил прием посетителей 17 марта 2020 года и перешел в режим работы онлайн. Изоляция продлилась четыре месяца.

К слову

В Астраханской области глубоко скорбят о смерти Татьяны Кустодиевой — внучки великого художника, уроженца Астрахани Бориса Кустодиева. Татьяна Кустодиева умерла в Санкт-Петербурге, ей было 87 лет, 60 из которых она посвятила работе в Государственном Эрмитаже, где была ведущим научным сотрудником.

Внучка знаменитого русского живописца была искусствоведом, хранителем шедевров итальянской живописи. Татьяна Кустодиева организовывала выставки Пьеро делла Франческа и Боттичелли, работала над исследованиями работ Леонардо да Винчи и Рафаэля.

По инф. rosbalt.ru

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