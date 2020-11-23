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Коронавирус унес жизнь бывшего главы Хакасии
По инф. Российской газеты   
23 Ноября 2020 г.
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Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Напомним, Виктор Зимин попал в больницу в августе нынешнего года с положительным тестом на COVID-19.

Все последнее время он находился на лечении в одном из военных госпиталей в Москве.

  • Виктору Зимину исполнилось 59 лет. Он возглавлял Хакасию с 2009 года. Виктор Зимин решил отказаться от руководства регионом в 2018 году. После ухода из политики Виктор Зимин был назначен заместителем гендиректора компании «РЖД» — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РЖД», смерть вызвана последствиями коронавирусной инфекции. Компания выражает соболезнования родным и близким погибшего. Свои соболезнования выразили также в правительстве республики.

Ранее от коронавируса также скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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