На 86-м году жизни умер первый президент Бурятии Леонид Потапов. Он возглавлял Бурятию в 1994–2007 годах.

Причина смерти бывшего президента республики не уточняется. 6 ноября портал «Новая Бурятия» сообщал о том, что экс-президента республики и его супругу госпитализировали с коронавирусом.

«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента продолжал трудиться на благо республики», — сказал нынешний глава Бурятии Алексей Цыденов.

Леонид Потапов родился в 1935 году в поселке Уакит Бурят-Монгольской АССР. Он окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта и Иркутский институт народного хозяйства. Работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС.

В 1987 году Потапова направили в Туркменскую ССР, где он был председателем Марыйского облисполкома, заместителем председателя Верховного Совета Туркменской ССР. В 1990 году Леонида Потапова избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в 1991 году — председателем Верховного Совета Бурятской АССР.

В 1994 году Леонид Потапов выиграл выборы президента Бурятии как член КПРФ и стал первым президентом—председателем правительства Республики, потом он переизбрался на второй и третий срок. В 2007 году Потапова назначили помощником руководителя администрации президента Сергея Собянина. В 2008-м он возглавил наблюдательный совет при Российско-Туркменском деловом совете. С 2009 года Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).

Polit.ru

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