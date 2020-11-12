Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
На 86-м году жизни умер первый президент Бурятии Леонид Потапов. Он возглавлял Бурятию в 1994–2007 годах.
Причина смерти бывшего президента республики не уточняется. 6 ноября портал «Новая Бурятия» сообщал о том, что экс-президента республики и его супругу госпитализировали с коронавирусом.
«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента продолжал трудиться на благо республики», — сказал нынешний глава Бурятии Алексей Цыденов.
Леонид Потапов родился в 1935 году в поселке Уакит Бурят-Монгольской АССР. Он окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта и Иркутский институт народного хозяйства. Работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС.
В 1987 году Потапова направили в Туркменскую ССР, где он был председателем Марыйского облисполкома, заместителем председателя Верховного Совета Туркменской ССР. В 1990 году Леонида Потапова избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в 1991 году — председателем Верховного Совета Бурятской АССР.
В 1994 году Леонид Потапов выиграл выборы президента Бурятии как член КПРФ и стал первым президентом—председателем правительства Республики, потом он переизбрался на второй и третий срок. В 2007 году Потапова назначили помощником руководителя администрации президента Сергея Собянина. В 2008-м он возглавил наблюдательный совет при Российско-Туркменском деловом совете. С 2009 года Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).
Хозяева котов теперь смогут понимать своих питомцев. На основе машинного обучения создано приложение «MeowTalk». Робот изучает звуки, издаваемые кошкой, и используя собранную базу данных, предлагает перевод на человеческий язык.
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой медицинской помощи в Липецкой области, в конце месяца – в Алтайском крае. На прошлой неделе на такой же шаг пошли в Новосибирске.
Тем, кто отличился в спортивных соревнованиях, могут вручить кубок. Официальной версии, почему эта чаша удостоена выделять самых лучших, нет. Но догадки имеются, и их немало. Например, встреча гостей часто сопровождается преподнесением хлеба и соли и кубка, наполненного водой. Или, может, все пошло с викингов, которые считали кубки очень значимыми трофеями. Еще один вариант – старт чествования кубками дали средние века, когда эти чащи выполнялись из драгметаллов и инкрустировались камнями, а получить такую вещь в рыцарском турнире было большой честью.
Осень в центре европейской территории в этом году отстает от климатической нормы примерно на месяц. Такой вывод синоптики делают, например, потому что листья с деревьев опали в первой декаде ноября, а должны были на месяц раньше.
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых слота.
Экологический праздник «Синичкин день» был учрежден по инициативе Союза охраны птиц России для того, чтобы привлечь внимание общественности к многочисленным птицам, зимующим в северных широтах, и помочь им пережить морозы и снегопады.
Госдума на заседании 11 ноября приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодежи с 30 до 35 лет. (Вот так спустя пару столетий все меняется... если в 19 веке в 35 лет уже в старики записывали, то сейчас это молодежь . - прим. МГ.)
В Москве с 15 декабря начнут подключать новогоднюю подсветку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отметив, что столица входит в топ-пять самых освещенных городов мира.
Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой открыли 11 ноября на Новодевичьем кладбище. Почтить память легенды, кумира, соратника, друга, учителя пришли министр культуры РФ Ольга Любимова и коллеги актрисы по Малому театру.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.