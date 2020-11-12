ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
По инф. polit.ru   
12 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

На 86-м году жизни умер первый президент Бурятии Леонид Потапов. Он возглавлял Бурятию в 1994–2007 годах.

Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

Причина смерти бывшего президента республики не уточняется. 6 ноября портал «Новая Бурятия» сообщал о том, что экс-президента республики и его супругу госпитализировали с коронавирусом.

«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента продолжал трудиться на благо республики», — сказал нынешний глава Бурятии Алексей Цыденов.

Леонид Потапов родился в 1935 году в поселке Уакит Бурят-Монгольской АССР. Он окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта и Иркутский институт народного хозяйства. Работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС.

В 1987 году Потапова направили в Туркменскую ССР, где он был председателем Марыйского облисполкома, заместителем председателя Верховного Совета Туркменской ССР. В 1990 году Леонида Потапова избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в 1991 году — председателем Верховного Совета Бурятской АССР.

  • В 1994 году Леонид Потапов выиграл выборы президента Бурятии как член КПРФ и стал первым президентом—председателем правительства Республики, потом он переизбрался на второй и третий срок. В 2007 году Потапова назначили помощником руководителя администрации президента Сергея Собянина. В 2008-м он возглавил наблюдательный совет при Российско-Туркменском деловом совете. С 2009 года Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).

Polit.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 