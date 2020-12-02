Королева Елизавета отказалась праздновать Рождество в кругу семьи

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
94-летняя королева и ее муж, 99-летний принц Филипп, обычно проводят праздничные новогодние каникулы в своем поместье Сандрингем на востоке Англии с другими членами семьи.
– Приняв во внимание все соответствующие советы, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзоре, - сообщили источники в королевской семье, имея в виду замок к западу от Лондона.
Россия наращивает бюджет по обеспечению антиретровирусной терапии пациентов с ВИЧ, все нуждающиеся ее получают, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев работает в библиотеке в колонии под Тверью. (Напомним, что пожилой министр был осужден по коррупционной статье (которая, судя по всему, была применена в порядке внутриэлитного сведения счетов - как это частенько принято в России). - прим. МГ.)
Из-за азартных игр люди продают ценное имущество, сходят с ума, а иногда даже ставят на кон своих ближайших родственников. В этой статье речь пойдет о четырех феерических проигрышах, которые должны вдохновить вас на то, чтобы оставаться в казино осторожными и осмотрительными.
«Общественный контроль» проверил качество пельменей, которые производят российские предприятия. Специалисты закупили в магазинах десять образцов. Оказалось, что пять из них не соответствуют обязательным требования нормативных документов.
В Русской православной церкви 7 января встретят праздник Рождества Христова при любой эпидемиологической обстановке, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Исследование швейцарских ученых показало: из-за глобального потепления деревья раньше начинают сбрасывать листву. Таким образом, изменение климата привело не к удлинению лета, а наоборот, к раннему наступлению осени.
В Казани задержан подозреваемый в убийствах пожилых женщин — серия убийств прокатилась по Татарстану и регионам Поволжья в 2011-12 годах. На счету так называемого «поволжского маньяка» убийство 32 человек.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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