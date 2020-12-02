Королева Елизавета отказалась праздновать Рождество в кругу семьи

Британская королева Елизавета II впервые за время правления откажется от традиционного семейного Рождества, заявили источники в королевской семье.

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94-летняя королева и ее муж, 99-летний принц Филипп, обычно проводят праздничные новогодние каникулы в своем поместье Сандрингем на востоке Англии с другими членами семьи.

– Приняв во внимание все соответствующие советы, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзоре, - сообщили источники в королевской семье, имея в виду замок к западу от Лондона.

По инф. «Российской газеты»

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