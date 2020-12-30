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Коммунисты требуют поискать у коллег иностранное гражданство
По инф. sobesednik.ru   
30 Декабря 2020 г.
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«Пора бы псевдопатриотическую трескотню власти в практическую плоскость перевести. Не журналистов и граждан терроризировать, а как следует тряхнуть чиновников, имеющих "запасные аэродромы" за рубежом», — считает депутат Госдумы Валерий Рашкин, который вместе с коллегами по коммунистической партии Денисом Парфеновым и Ольгой Алимовой представил список депутатов и чиновников, обладающих, по сведениям СМИ, иностранным гражданством или видом на жительство.

«Тема не закрыта»: Коммунисты требуют поискать у коллег иностранное гражданство

Парламентарии считают, что проверки требуют замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Подмосковья Андрей Воробьев, а также сенаторы Андрей Клишас, Елена Мизулина, Сулейман Керимов, Александр Бабаков и депутаты Госдумы Александр Жуков (ЕР), Игорь Лебедев (ЛДПР), Отари Аршба (ЕР). Не уверены коммунисты и в своем коллеге по фракции КПРФ Михаиле Щапове.

Соответствующий запрос отправлен руководству верхней и нижней палат парламента, московской администрации, а также в Кремль. В соответствии с внесенными в Конституцию поправками депутаты и чиновники не имеют права иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

После голосования по поправкам коммунисты уже требовали провести такую проверку, но тогда спикер ГД Вячеслав Володин переслал запрос в ЦИК, а там ответили, что это не входит в их сферу деятельности — Центризбирком только проверяет предоставленные сведения на соответствие законам, а за проверку корректности этих данных отвечают другие ведомства.

«Вместо этого [проверки] Дума и ЦИК кивают друг на друга и не хотят ничего делать. Так что тема не закрыта — будем добиваться проверки на иностранные гражданства и виды на жительство всей бюрократической вертикали», — заверил Рашкин.

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По инф. sobesednik.ru

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