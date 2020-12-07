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Коммунисты и фундаменталисты хотят выдвинуть Михалкова в президенты
По инф. sobesednik.ru   
07 Декабря 2020 г.
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Фурнадаменталистское движение Константина Малофеева «ЦарьГрад» и КПРФ обсуждают выдвижение единого коалиционного кандидата на пост президента России. Им называют режиссера Никиту Михалкова.

СМИ: Коммунисты и фундаменталисты хотят выдвинуть Михалкова в президенты

«В аналитической записке отмечается, что Никита Михалков имеет высокую степень узнаваемости, пользуется доверием и популярностью, одинаково близок православным, монархистам, державникам и коммунистам», — пишет издание. В документе якобы отмечается, что Михалков не будет заинтересован в продвижении собственной политики, но при это «видит себя во власти».

Также утверждается, что представители двух направлений российской политики полагают, что у Михалкова есть все шансы одержать победу на выборах, но его можно будет использовать в качестве «декоративной фигуры». Кроме того, они якобы считают возможным при этом создать правительство молодых технократов, которые бы «расчистили завалы от нынешнего режима», включая руководство партий.

Никаких подтверждений кроме ссылки на администрацию президента Telegram-канал не приводит. При этом не уточняется, как КПРФ может выступать за смену поколений в российской политике, учитывая несменяемость власти в самой партии. Также не уточняется, на каких основаниях создается предполагаемая коалиция коммунистов и православных консерваторов.

Впрочем, слухи о выдвижении Михалкова в президенты ходили и перед выборами 2018 года.

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