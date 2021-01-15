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Китайская газета назвала США главным неудачником 2020 года
По инф. Парламентской газеты   
15 Января 2021 г.
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В статье китайской газеты Global times Соединённые Штаты названы главным неудачником 2020 года. Такой вывод делается на основе результатов противостояния американских властей коронавирусу, которое из-за политических дрязг было отодвинуто на второстепенные, с точки зрения политиков США, позиции.

Китайская газета назвала США главным неудачником 2020 года

По мнению редакции, вызовом года стал COVID-19, который превратился в глобальную угрозу, и каждая страна по-своему противостояла и противостоит этой беде. Соединённые Штаты в этом плане нельзя назвать образцом — количество ежедневных заражений там превышает 230 тысяч, при этом умирает свыше четырёх тысяч человек в день.

Однако не только эта печальная статистика должна вызывать тревогу. Необъяснимо, но на фоне этих трагедий, американские СМИ полностью сконцентрировались на развернувшемся в США политическом противостоянии. Всё внимание прессы сфокусировано на возможности объявления импичмента Дональду Трампу и связанных с этим сюжетах, констатирует китайская газета.

Если бы американские политики действительно служили бы на благо народа, они, наверное, занялись бы не внутренними «разборками», а созданием условий для победы над коронавирусом. Однако из-за непомерных амбиций демократов и республиканцев без защиты оказались основные права американских граждан, а выборный процесс оттеснил на второй план борьбу с COVID-19, что вызвало недоумение в китайском обществе.

Провал в борьбе с коронавирусом — очевидная неудача Трампа, которому осталось несколько дней до конца президентского срока. Однако потом вся ответственность ляжет уже на демократов. Но как они, занятые импичментом, расколом Республиканской партии и лишением действующего президента права избраться ещё раз, будут останавливать коронавирус — большой вопрос.

Таким образом, по совокупности показателей, США могут претендовать на звание главного неудачника 2020 года, констатирует газета.

Действительно, Соединенным Штатам в ушедшем году пришлось несладко. Пандемия коронавируса унесла больше жизней, чем война во Вьетнаме! В разгар 2020 года кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке — крупнейший готический собор в мире — был переоборудован в госпиталь для заразившихся коронавирусом. Последний раз, кстати, собор становился пристанищем для больных в годы Второй Мировой войны. А под конец года по всей стране прокатились нешуточные волнения перед президентскими выборами. И увы, в разгар политической борьбы властям было совсем не до лечения больных. Как итог - коло 24 миллионов зараженных и почти 400 тысяч погибших. Цифра - страшная, что уж говорить...

По инф. Парламентской газеты

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