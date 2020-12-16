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Каждый пятый российский пенсионер не против стать блогером
По инф. rosbalt.ru   
16 Декабря 2020 г.
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Почти 20% российских пенсионеров не против того, чтобы стать блогерами. Им есть, чем поделиться с подписчиками, они готовы рассказывать о себе, своих буднях и путешествиях, а также давать дельные советы, вспоминать молодость и рассуждать о здоровье.

Каждый пятый российский пенсионер не против стать блогером

65% из числа тех, кто готов вести блог, уверены, что это занятие принесет им не только удовольствие, но и доход.

При этом пенсионеры-блогеры каждый раз отмечают, что дополнительных доход им не помешает.

Между тем, 41% из числа опрошенных россиян предполагают, что пенсия станет единственным источником дохода после завершения трудовой деятельности. 33% рассчитывают на собственные сбережения, 8% — на помощь своих детей. 18% уверены, что смогут заработать, ведя блог.

Из них 41% рассчитывают на существенный доход, 24% — просто на дополнительные деньги. Столько же — 24% — не очень уверены, что удастся заработать, но от допдохода не откажутся. 11% вообще не рассчитывают на заработок блогерством.

Наиболее популярны у пенсионеров в качестве платформы для ведения блога — Youtube (33%), TikTok и Instagram (по 17%), Яндекс-Дзен (11%).

Работающие россияне признались, что у них нет времени вести блог — только 6% активно уделяют время своим блог-страничкам в интернете, 71% — вовсе не занимаются этим.

Здесь можно прочитать о пенсионерах, уже ставших блогерами:

По инф. rosbalt.ru

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