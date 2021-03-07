Каждый десятый житель Италии оказался в условиях «абсолютной бедности»

Количество жителей Италии, оказавшихся в условиях «абсолютной бедности», выросло за 2020 год на 1 млн человек и составило 5,6 миллиона человек. Кроме того, в стране за время пандемии было потеряно больше 400 тысяч рабочих мест!

Согласно предварительным данным, в прошлом году количество итальянских семей, проживающих в «абсолютной бедности», впервые превысило 2 млн (7,7% всех семей). Всего в настоящее время к этой категории граждан относится 9,4% населения.

«Эти данные, вероятно, будут пересмотрены, однако они дают четкое представление о последствиях серьезного экономического кризиса, вызванного пандемией, и чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая привела к тяжелым условиям жизни семей в прошлом году», — говорится в сообщении Istat.

Под «абсолютной бедностью» эксперты понимают ситуацию, при которой люди не могут себе позволить приобретение основных товаров и услуг, «необходимых для достижения минимально приемлемого уровня жизни».

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За прошлый год в Италии было потеряно 444 тысячи рабочих мест, при этом уровень безработицы увеличился до 9%, а среди молодёжи — до 29,7%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным институтом статистики (Istat).

Во Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) считают, что представленные цифры говорят о риске «социальной бомбы», которая может взорваться весной, если не будет продлён запрет на увольнения, введённый из-за пандемии COVID-19.

По мнению CGIL, женщины, молодые люди, а также самозанятые уже заплатили высокую цену, которая ещё больше увеличится, если не будут предприняты чрезвычайные инновационные меры.

Istat обращает внимание на то, что на фоне экономического кризиса, сокращения занятости и роста безработицы в Италии начала увеличиваться доля экономически неактивного населения, которая в декабре составила 36,1%. За прошедшие 12 месяцев число тех, кто в возрасте от 15 до 64 лет не работает и не учится, выросло на 482 тысячи. За это же время количество занимающихся поиском работы уменьшилось на 222 тысячи.

За прошлый год в Италии было потеряно 444 тысячи рабочих мест, при этом уровень безработицы увеличился до 9%, а среди молодёжи — до 29,7%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным институтом статистики (Istat).

Во Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) считают, что представленные цифры говорят о риске «социальной бомбы», которая может взорваться весной, если не будет продлён запрет на увольнения, введённый из-за пандемии COVID-19.

По мнению CGIL, женщины, молодые люди, а также самозанятые уже заплатили высокую цену, которая ещё больше увеличится, если не будут предприняты чрезвычайные инновационные меры.

Istat обращает внимание на то, что на фоне экономического кризиса, сокращения занятости и роста безработицы в Италии начала увеличиваться доля экономически неактивного населения, которая в декабре составила 36,1%. За прошедшие 12 месяцев число тех, кто в возрасте от 15 до 64 лет не работает и не учится, выросло на 482 тысячи. За это же время количество занимающихся поиском работы уменьшилось на 222 тысячи.

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