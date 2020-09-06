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В Калининграде суд оштрафовал на крупную сумму местного жителя, который публично оправдывал теракт в Новой Зеландии. Мы рассказывали об австралийце Брентоне Тарранте, который устроил стрельбу в мечетях и убил больше 40 мусульман...
Приговор вынес Второй западный окружной военный суд.
Подсудимый заявил о признании террористического акта, произошедшего в Новой Зеландии 15 марта 2019 года.
Тогда ультраправый террорист убил 51 прихожанина в двух мечетях города Крайстчерч. Позже его приговорили к пожизненному заключению.
Калининградец разместил пост в социальной сети, в котором назвал этот теракт правильным, нуждающимся в поддержке и подражании.
Расследование уголовного дела вел следственный отдел УФСБ России по Калининградской области. Суд вынес жителю самого западного российского региона обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде штрафа — 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Терроризму нет и не может быть никакого оправдания. От террористических атак страдают многие страны, и Россия здесь - не исключение. У всех (у всех ли?) на памяти события, о которых напоминают заголовки:
Самое же страшное, что многие из этих событий до конца не расследованы. Жертвы многих терактов настаивают на окончательном выявлении инициаторов, соучастников - и тех, кто так или иначе попустительствовал террористам.
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Калининградца осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии
В Калининграде суд оштрафовал на крупную сумму местного жителя, который публично оправдывал теракт в Новой Зеландии. Мы рассказывали об австралийце Брентоне Тарранте, который устроил стрельбу в мечетях и убил больше 40 мусульман...
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