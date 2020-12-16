Какую опасность скрывают пресервы из сельди? И скрывают ли?

Пресервы из кусочков филе сельди в масле — доступное по цене и популярное блюдо, которое можно есть как самостоятельное блюдо или использовать для приготовления многокомпонентных угощений.

Эксперты «Общественного контроля» проверили качество продукта, представленного на прилавках петербургских магазинов. Они закупили 10 образцов, из них большинство оказались опасны для здоровья.

Так, проверка этого года показала, что микробиологическим нормативам не соответствуют 7 образцов пресервов, причем 6 — по показателям безопасности. В них было обнаружено превышение допустимых норм по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также по содержанию дрожжей и плесеней.

Среди нарушителей технического регламента оказались производители из Петербурга, Смоленска, Орловской, Тверской и Брянской областей.

Специалисты отмечают, что повышенное содержание дрожжей в пресервах может быть вызвано неоднократным циклом заморозки и дефростации рыбного сырья. В этом случае консистенция становится более слабой и начинает бродить.

«Развитие той или иной нежелательной микрофлоры может быть следствием нарушений на любом этапе технологической цепочки, — сказала эксперт по качеству рыбной продукции Евгения Лобова. — Это и использование сырья с изначально высокой микробной обсемененностью, и грязь на производстве, и несоблюдение условий хранения готовой продукции на производстве и в самих магазинах».

Причиной возникновения спор плесени может являться как нарушение технологий на производстве, так и нарушение режима хранения товара в магазине и во время транспортировки.

Эксперты подчеркнули, что употребление продукта, перенасыщенного условно-патогенной микрофлорой, небезопасно. Это может привести к пищевым расстройствам. В группу риска входят в первую очередь люди с ослабленной иммунной системой, дети, беременные, люди пожилого возраста или недавно перенесшие инфекционные заболевания.

В то же время качественные пресервы, по словам диетологов, включать в рацион можно, так как они содержат полезные жиры и хорошо усвояемый белок. Недостаток этого блюда — большое количество соли.

Гастроэнтеролог высшей категории Ольга Моденова советует употреблять пресервы в пищу лишь изредка, используя их как закуску или ингредиент для салатов. Заливку перед употреблением лучше сливать, так как в ней много консервантов и токсичных веществ, которые переходят в нее из рыбы.

«С одной стороны, пресервы — продукт, который не проходит термическую обработку, в отличие от консервов, а значит, все полезные свойства рыбы в них сохранены. С другой стороны, рассолы и масло, использующиеся для их производства, не полезны даже для здорового человека», — подчеркнул доктор медицинских наук, академик РАЕН Владимир Доценко и добавил, что пресервы, не отвечающие требованиям безопасности, опасны для потребителя и должны сниматься с реализации.

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По инф. rosbalt.ru

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