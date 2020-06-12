Какое мороженое не стоит покупать?

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать в магазине мороженое и напомнили о том, что при неправильном хранении продукт может стать опасным для здоровья.

В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на этикетку. На ней должен быть указан состав, вес, дата изготовления и срок хранения, а также производитель и его адрес. Если маркировка стерта или размыта, лучше отказаться от покупки.

В петербургском управлении Роспотребнадзора отметили, что в составе мороженого допускаются стабилизаторы — они позволяют продукту сохранять форму. При производстве разрешены натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

Вес порции должен быть указан в граммах, поскольку объем в миллилитрах не отражает фактическую массу мороженого.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на внешний вид десерта.

«Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он выше, тем желтее цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем», — рассказали в ведомстве.

Важны также текстура и форма мороженого. Они помогут определить, не нарушались ли условия хранения.

Вынутый из морозильной камеры продукт должен откалываться, а не размазываться, подчеркнули в Роспотребнадзоре. «Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму, деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности. Первый признак повторного замораживания — это ощущение „песка“, вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12°-13°С и именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника», — добавили эксперты.

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По инф. rosbalt.ru

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