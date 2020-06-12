Какое мороженое не стоит покупать?

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать в магазине мороженое и напомнили о том, что при неправильном хранении продукт может стать опасным для здоровья.
В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на этикетку. На ней должен быть указан состав, вес, дата изготовления и срок хранения, а также производитель и его адрес. Если маркировка стерта или размыта, лучше отказаться от покупки.
В петербургском управлении Роспотребнадзора отметили, что в составе мороженого допускаются стабилизаторы — они позволяют продукту сохранять форму. При производстве разрешены натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.
Вес порции должен быть указан в граммах, поскольку объем в миллилитрах не отражает фактическую массу мороженого.
Также специалисты рекомендуют обратить внимание на внешний вид десерта.
«Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он выше, тем желтее цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем», — рассказали в ведомстве.
Важны также текстура и форма мороженого. Они помогут определить, не нарушались ли условия хранения.
Вынутый из морозильной камеры продукт должен откалываться, а не размазываться, подчеркнули в Роспотребнадзоре. «Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму, деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности. Первый признак повторного замораживания — это ощущение „песка“, вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12°-13°С и именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника», — добавили эксперты.
Важно правильно завершить этап самоизоляции, введенный из-за ситуации с коронавирусом, принять изменения в себе самом и окружающей жизни. Мнение об этом выразила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко.
В начале года ушел из жизни онкохирург Андрей Павленко. В 2018 году после диагностирования у него рака желудка третьей стадии он начал вести блог и рассказывать о своей борьбе с болезнью. Павленко стал примером мужества для онкобольных, которых он призывал не отчаиваться. Как сейчас живет семья онкохирурга, рассказала его вдова Анна.
Ученые из Белгорода разработали способ получения смоквы, обогащенной наноструктурированным сухим экстрактом эхинацеи. Этот десерт будет полезен для профилактики желудочно-кишечных и онкологических заболеваний.
В Германии археологи при проведении раскопок на месте древнеримского лагеря обнаружили небольшую статуэтку древней египетской богини Исиды, культ которой одно время был широко распространен в Древнем Риме.
Испокон веков на берегах Байкала селились древние люди, но только в культуре бурят-монгольских племен родилось настоящее поклонение озеру. Даже современные буряты-горожане считают озеро своей колыбелью, священным, живым и верят в его необыкновенную силу и способность влиять на судьбы людей. Откуда же появилась у них такая вера?
В Хоринском районе Бурятии ветеран лесного хозяйства, мастер леса Хоринского лесхоза Александр Кондратьев восстановил лесной питомник. Еще три года назад питомник находился в состоянии полного упадка – семена не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Однако сегодня тут выращивают около 2 миллионов сеянцев сосны, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Рязанской области простились с Сергеем Захаровым — водителем фургона, который 8 июня протаранил внедорожник Михаила Ефремова. Похоронили Захарова на деревенском кладбище в родном селе Кузьминское под Рязанью.
Известный актёр Марат Башаров продолжает попадать в ленты новостей после новых интервью бывших жён - Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой. Женщины то и дело рассказывают о том, что Марат страдает алкогольной зависимостью, приводящей к постоянным ссорам и даже рукоприкладству.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился увольнениям работникам во время пандемии. Кроме того, во всю эту ситуацию вмешались выборы. По мнению главы Белоруссии, увольнять могут тех, кто собирается голосовать не так, как хотелось бы работодателю.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.