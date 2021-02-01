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Какие профессии могут заменить службу в армии
По инф. Парламентской газеты   
01 Февраля 2021 г.
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Согласно разработанному Министерством труда и соцзащиты России переченю профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, заменить службу в армии можно работой психологом, официантом и тренером.

Альтернативная гражданская служба (АГС) — это работа в интересах общества и государства, которую призывник может выбрать вместо службы в армии. Такой вариант могут выбрать граждане, если служба в армии противоречит их убеждениям.

В перечень профессий и должностей для альтернативной гражданской службы предлагают включить 125 пунктов, а также 623 организации для прохождения АГС.

В списке для альтернативной службы появились такие виды должностей и профессий, как водитель вездехода, береговой матрос, биолог, оператор станков с программным управлением, разнорабочий, швея, электромонтёр по обслуживанию электроустановок, электросварщик ручной сварки, артист-кукловод, библиотекарь, врач-судмедэксперт, инженер по защите информации, тренер — преподаватель по адаптивной физической культуре, фельдшер-лаборант, экономист и электрик участка.

Как и ранее, туда вошли следующие профессии и должности: животновод, няня, повар, садовник, тракторист, библиотекарь, врач, артист хора, учитель и другие.

Исключили же из списка парикмахера, курьера, пожарного, токаря, установщика декораций, фрезеровщика, бактериолога, ассистента звукорежиссёра, зубного врача и техника, помощника врача-эпидемиолога и художника по свету.

  • Для того чтобы заменить службу в армии на АГС, необходимо подать заявление не позднее чем за полгода до начала призыва. В документе должны быть указаны причины и обстоятельства выбора альтернативной службы. Такое заявление рассматривается на призывной комиссии. В некоторых случаях могут отказать в прохождении АГС. Если же этого не произошло, то человека направят на медицинское освидетельствование. Если противопоказаний не выявлено, то после гражданину выдадут предписание о прохождении альтернативной гражданской службы — проезд к месту АГС оплатит военкомат.

Отмечается, что предложения в перечни видов работ для прохождения альтернативной гражданской службы в 2021 году представили пять федеральных органов исполнительной власти и 74 органа исполнительной власти субъектов РФ.

В 2020 году данный список состоял из 122 профессий и 622 организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. Тогда список был сформирован для 3416 человек.

Министерство обороны России объявило 31 декабря о завершении осеннего призыва на военную службу. Согласно сообщению ведомства, осенью 2020 года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ в воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тысяч человек.

По инф. Парламентской газеты

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