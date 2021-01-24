Как поссорились Александр Яковлевич и Михаил Захарович

69-летний бард-музыкант и композитор Александр Розенбаум раскрыл причины своего конфликта с коллегой, 72-летним певцом Михаилом Шуфутинским. Оказалось, что все дело в авторских правах на композиции.

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Когда-то Розенбаум был недоволен тем, что Шуфутинский позаимствовал его произведения без спроса и включил их в свой репертуар в американской эмиграции. По словам Александра Яковлевича, когда он выступал за рубежом, ему иногда задавали вопрос, с какой стати он исполняет песни Михаила Шуфутинского. И хотя раньше бард был только рад, что Шуфутинский начал выступать с его песнями, со временем такие вопросы стали надоедать. А тут еще коллега записал целый альбом, состоящий только из песен Розенбаума, нарушая авторские права!

Тогда Розенбаум открыто предупредил Шуфутинского о своей позиции, однако договориться сразу артисты не смогли и долго не общались.

Сейчас же между музыкантами воцарился мир. Они даже планируют сделать совместную программу, но когда именно это произойдет – пока неизвестно.

По инф. argumenti.ru

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