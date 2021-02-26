Как помочь внукам войти в школьный ритм после дистанционки?

Прошло уже достаточно много времени после того, как московские школьники вернулись в классы после длительного дистанционного обучения. Столичное правительство довольно, что открытие школ прошло максимально безопасно и не создало новых вспышек коронавируса.

Как помочь ребенку выйти из дистанционного формата обучения

Виктория Копылова, которая является кандидатом педагогических наук, рассказала, что школьники отвыкли от своего прежнего режима, ведь они достаточно длительное время были на дистанционном обучении.

Специалист отметила, что текущий год можно сравнить с началом учебного года, когда после нескольких месяцев каникул дети возвращаются за школьные парты.

Задача родителей сейчас, как и перед 1 сентября, помочь школьникам привыкнуть к новому графику и распорядку дня. Кроме того, стоит следить за ритмом жизни детей, восстанавливать режим сна и позволить посещать спортивные секции, которые уже работают.

Больше внимания стоит уделять психологическому состоянию ребенка. Специалист отметила, что во время пандемии около 80% школьников продемонстрировали не самые благополучные психические реакции во время самоизоляции.

Проведенный опрос показал, что большинство детей испытали депрессию от того, что они не могли встречаться с друзьями и одноклассниками, посещать спортивные секции и кружки. Также дистанционное обучение принесли стресс и родителям.

Что дало детям дистанционное образование

Специалисты отмечают, что больше внимания сейчас нужно уделять не только школьным успехам ребенка, но и психологическому климату, а также его общению с друзьями и педагогами. Удаленный формат обучения был достаточно трудным периодом, но важным для системы образования. Учителя и школьники смогли получить хороший опыт, который обязательно пригодится в будущем.

Удаленное обучение сосредоточило внимание на тех вопросах, что были и до начала пандемии. Однако самое главное, что благодаря данному формату стало ясно: учеников младшей школы нужно учить самостоятельно постигать знания, ставить перед собой задачи, анализировать полученную информацию.

Детские психологи отмечают, что в первую очередь наладить контакт с ребенком должны родители, ведь психологические проблемы чаще всего начинаются на фоне отсутствия общения со сверстниками.

Самоизоляция стала хорошим способом познакомиться поближе с ребенком, повысить его доверие к миру. Чтобы помочь сыну или дочери, нужно давать им чувство безопасности и подавать пример своим же поведением.

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