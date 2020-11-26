Как пандемия коронавируса повлияет на рынок труда?

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, как меняется поведение работодателей в пандемию и на каких сотрудников будет наибольший спрос в будущем году.

В 2021 году, исходя из рынка труда, будет высокий спрос на вакансии в медицинской сфере (от врачей до фармацевтов). Также вне зависимости от обстановки будут востребованы так называемые массовые профессии: водители, охранники, повара и продавцы. Об этом рассказала директор по развитию профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

По её словам, также наблюдается устойчивый спрос на инженеров и высококвалифицированных рабочих, например на сварщиков, слесарей и токарей.

«Из-за пандемии ускорилось внедрение цифровых технологий. Развитие онлайн-услуг и онлайн-торговли продолжит набирать обороты. Поэтому будет расти число вакансий для IТ-сферы», — считает Волошина.

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По инф. Парламентской газеты

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