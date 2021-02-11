Кадыров отменил масочный режим в Чечне

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Глава Чечни Разман Кадыров отменил обязательный масочный режим в республике. Об этом он объявил 10 февраля в своем телеграм-канале. Отметим, что также также маски теперь можно не носить в Удмуртии.
«Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел», — заявил Кадыров.
Он добавил, что маску рекомендуется носить несколько дней после прививки от коронавируса.
Кадыров отметил, что в регионе складывается благоприятная эпидобстановка. «Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — добавил он.
В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок, объявил глава республики Александр Бречалов. Удмуртия стала первым регионом России, где отменили обязательный масочный режим.
«Регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — прокомментировали в Кремле решение Удмуртии и Чечни.
Обязательный для всех масочный режим по всей России действует с 28 октября. Носить маски нужно в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Остальные меры безопасности региональные власти вводили самостоятельно, опираясь на рекомендации Роспотребнадзор.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что потребность носить маски отпадет после вакцинации от коронавируса. Она предположила, что масочный режим в России продлится как минимум до наступления весны.
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