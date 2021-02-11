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Первый российский регион объявил об отмене обязательного масочного режима
По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Удмуртия стала первым российским регионом, в котором власти отменили обязательное ношение масок. Соответствующее решение принял глава республики Александр Бречалов.

Первый российский регион объявил об отмене обязательного масочного режима

С 12 февраля соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. Бречалов пояснил, что многие жители региона уже переболели коронавирусом. Вместе с тем он добавил, что россиянам, которые еще не сталкивались с инфекцией или получили первый или второй компонент вакцины, все же стоит «поберечься» и пока не отказываться от ношения маски в общественных местах.

Глава Удмуртии добавил, что рассчитывает «на элемент общественного договора».

«Мы, естественно, идем на встречу предпринимателям. Но при этом (продавцы) за прилавком магазинов должны находиться в масках», — предупредил Бречалов.

Также стало известно, что с завтрашнего дня в регионе снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме россиян старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала отказ от масок в 2021 году.

По инф. rosbalt.ru

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