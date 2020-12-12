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Из жизни ушел Народный артист России Николай Иванов
По инф. rosbalt.ru   
12 Декабря 2020 г.
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Советский и российский актер театра и кино Николай Иванов скончался в возрасте 77 лет, сообщили в ТЮЗ им. Брянцева.

Из жизни ушел Народный артист России Николай Иванов

Народному артисту России диагностировали сердечную недостаточность.

«Мы только сегодня узнали. Это произошло утром», — рассказали в отделе театра по связям с общественностью.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Николая Иванова театралы Северной столицы знают по ярким ролям в ТЮЗе имени Брянцева, где он служил с начала шестидесятых годов. Он был рассказчиком в "Коньке-Горбунке", летчиком в "Маленьком принце", играл роль Василия Ивановича в постановке "Отцы и дети".

Ну а телезрители всей страны запомнили Николая Иванова по роли Ивана Силантьевича Савельева в телефильме "Вечный зов".

Но в кино Иванов снимался много, на его счету несколько десятков ролей в советских фильмах и современных сериалах.

Николай Иванов всегда был открыт для общения. В театре называли его НикНик. "Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни - театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком", - отметили в ТЮЗе имени Брянцева.

По инф. rosbalt.ru

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