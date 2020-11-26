Из КНДР сбежал гимнаст. Он перепрыгнул через забор высотой 3 метра на границе

В начале ноября из КНДР в Южную Корею сбежал мужчина. Он рассказал, что был гимнастом и смог перепрыгнуть через трехметровый забор на границе.

СМИ сообщили, что мужчине под 30, он невысокого роста. Сейчас он находится под следствием в Сеуле. Власти выясняют мотив его бегства и проверяют версию его бегства — его даже заставили дважды перепрыгнуть через забор.

Военные выясняют, почему на заборе на границе не сработала сигнализация, когда мужчина его перепрыгнул.

В сентябре 47-летний чиновник пытался сбежать в КНДР из Южной Кореи, но северокорейские патрульные его застрелили, после чего сожгли его тело на острове. Прошлый раз на территории КНДР застрелили гражданина Южной Кореи в июле 2008 года.

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Polit.ru

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