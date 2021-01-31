Иосиф Пригожин сильно удивился поданному на него заявлению в полицию

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление в полицию от музыканта Сергея Шнурова. Напомним, артист обвиняет супруга Валерии в угрозах в его адрес.

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– Первый раз слышу. Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает? – высказал продюсер.

Пригожин отметил, что «никак не собирается» реагировать на эту ситуацию.

Ранее Алексей Добрынин, адвокат Сергей Шнурова, сообщил, что высказывания Пригожина в адрес музыканта подпадают под статью 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью). Отмечается, что продюсер посылал Шнурову SMS с нецензурной лексикой и был готов «дойти до рукоприкладства».

По инф. argumenti.ru

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