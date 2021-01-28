ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сергей Шнуров написал заявление на Иосифа Пригожина из-за угроз
По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер RTVI и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров подал заявление в полицию. В нем он утверждает, что ему угрожает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Сергей Шнуров написал заявление на Иосифа Пригожина из-за угроз


Об этом рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen& Paper Алексей Добрынин, представляющий интересы Шнурова.

Отмечается, что поводом для подачи заявления стало высказывание Пригожина: в интервью журналу StarHit заявил, что якобы готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги, певицы Валерии.

По словам Добрынина, Пригожин уже отправлял Шнурову «личные сообщения, в которых содержались угрозы и нецензурная лексика». В связи с этим, добавил адвокат, Шнурову пришлось «обратиться за помощью и защитой в правоохранительные органы».

По мнению адвоката, высказывания Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ («Угроза причинения тяжкого вреда здоровью»). Добрынин также сообщил о подаче в полицию еще одного — «профилактического» — заявления.

— Оно обязывает полицию, согласно закону, провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение господину Пригожину недопустимости совершения противоправных действий в отношении Сергея Шнурова, — резюмировал Добрынин.

Пригожин со своей стороны в беседе с журналистами признался, что «в первый раз слышит» об этом.

— Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может, — сказал продюсер, добавив, что Шнуров для него «не существует».

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 