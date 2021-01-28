Сергей Шнуров написал заявление на Иосифа Пригожина из-за угроз

Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер RTVI и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров подал заявление в полицию. В нем он утверждает, что ему угрожает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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Об этом рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen& Paper Алексей Добрынин, представляющий интересы Шнурова.

Отмечается, что поводом для подачи заявления стало высказывание Пригожина: в интервью журналу StarHit заявил, что якобы готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги, певицы Валерии.

По словам Добрынина, Пригожин уже отправлял Шнурову «личные сообщения, в которых содержались угрозы и нецензурная лексика». В связи с этим, добавил адвокат, Шнурову пришлось «обратиться за помощью и защитой в правоохранительные органы».

По мнению адвоката, высказывания Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ («Угроза причинения тяжкого вреда здоровью»). Добрынин также сообщил о подаче в полицию еще одного — «профилактического» — заявления.

— Оно обязывает полицию, согласно закону, провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение господину Пригожину недопустимости совершения противоправных действий в отношении Сергея Шнурова, — резюмировал Добрынин.

Пригожин со своей стороны в беседе с журналистами признался, что «в первый раз слышит» об этом.

— Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может, — сказал продюсер, добавив, что Шнуров для него «не существует».

По инф. rosbalt.ru

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