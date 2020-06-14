Иосиф Пригожин посетовал на «упадок» современной российской поп-сцены

Борец за нравственность и безбедную жизнь для артистов Иосиф Пригожин посетовал, что современная российская попса превратилась из искусства в бизнес, и теперь на сцену может выйти, кто угодно и петь, о чем угодно.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

– Очень много стало музыкантов, очень много стало музыки, я вообще не могу отличить азербайджанский рэп сегодня от какого-либо другого, их просто такое количество артистов, можно запутаться. Это перестало быть профессией и стало бизнесом. Предположим, Валерия окончила академию музыки имени Гнесиных. Невозможно было без института выйти на сцену, а сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки, – заявил он на радио «Говорит Москва».

Он считает, что на современной поп-сцене сейчас упадок. Но продюсер забывает, что так было всегда, и во время его бурной молодости тоже. Но вряд ли кто-то всерьез будет считать «Мираж», «Блестящих» или «ВИАГРу» искусством.

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...