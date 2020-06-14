ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Иосиф Пригожин посетовал на «упадок» современной российской поп-сцены
По инф. argumenti.ru   
14 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Борец за нравственность и безбедную жизнь для артистов Иосиф Пригожин посетовал, что современная российская попса превратилась из искусства в бизнес, и теперь на сцену может выйти, кто угодно и петь, о чем угодно.

Иосиф Пригожин посетовал на «упадок» современной российской поп-сцены


– Очень много стало музыкантов, очень много стало музыки, я вообще не могу отличить азербайджанский рэп сегодня от какого-либо другого, их просто такое количество артистов, можно запутаться. Это перестало быть профессией и стало бизнесом. Предположим, Валерия окончила академию музыки имени Гнесиных. Невозможно было без института выйти на сцену, а сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки, – заявил он на радио «Говорит Москва».

Он считает, что на современной поп-сцене сейчас упадок. Но продюсер забывает, что так было всегда, и во время его бурной молодости тоже. Но вряд ли кто-то всерьез будет считать «Мираж», «Блестящих» или «ВИАГРу» искусством.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 