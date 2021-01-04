Иностранцев предлагают быстрее лишать не положенных им пенсий

Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена.

Также пенсии прекратят выплачивать при поступлении сведений в Пенсионный фонд об истечении срока действия удостоверения беженца. Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные.

Предполагается, что единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России заработает с 1 января 2023 года.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для её получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена.

Законопроект был разработан в целях осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России, уточнил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Его Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию.

Все о наших с вами пенсиях - по ссылке.

По инф. Парламентской газеты

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...