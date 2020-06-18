И такое бывает – проснуться от падения потолка!

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
По данным МЧС Хабаровского края, минувшей ночью обрушился потолок в квартире жилого дома на Восточном шоссе. На последнем этаже трехэтажного кирпичного дома обвалились отделочные материалы с потолка. Несущие конструкции дома не повреждены.
Пострадала женщина 1941 года рождения, конструкции упали ей на ногу. Спасатели освободили женщину и передали медикам. Пострадавшая не получила серьезных травм и от госпитализации отказалась.
Следственный комитет в связи со случившимся начал проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Зачастую состояние жилых помещений, в которых нам приходится жить, оставляет желать лучшего. Коммунальщики не спешат делать ремонт, власти не торопятся переселять людей, и в итоге происходят вот такие вещи. И хорошо, как говорится, если никто не пострадает.
Василеостровский суд Петербурга признал медсестру Анастасию Муравьеву виновной в нарушении эпидемиологических правил. Сотрудница Госпиталя для ветеранов войн не использовала средства индивидуальной защиты и теперь обязана выплатить за это штраф.
Власти Пекина ужесточили ограничения в связи с «серьезной» вспышкой коронавируса. Напомним, в китайской столице выявили не менее 49 новых случаев коронавируса, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. Из-за этого там ввели военное положение.
24-летний Павел Табаков, сын легендарного советского и российского актёра Олега Павловича Табакова, в интервью рассказал, что не жалеет о выборе актёрской профессии, хотя в детстве его мечты были далеки от сцены.
Прокуратура Киргизии потребовала признать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева виновным по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и приговорить его к 15 годам лишения свободы. Напомним, в этой среднеазиатской республике бывшего СССР произошла смена власти - что сопровождается "разборками в элитах"...
Ученые выяснили, что костяные наконечники стрел, найденные в пещере Фа-Хиен на юго-западе острова Шри-Ланка, были изготовлены около 48 тысяч лет назад. Таким образом, они оказываются самыми древними свидетельствами использования лука и стрел на охоте, обнаруженными за пределами Африки.
Спектакль «Алиса» с Фрейндлих завершит акцию БДТ в поддержку врачей. Напомним, что в рамках акции артисты театра читали документальные тексты, которые были написаны медицинскими работниками в эпицентре борьбы с коронавирусом.
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина 12 июня произошёл неприятный инцидент: неизвестный мужчина, представившийся помощником Петросяна, украл у одного из участников церемонии полмиллиона рублей! Приоткрыть истину в этом деле взялся сам Евгений Ваганович.
Феномен долголетия уже несколько лет включен в одно из приоритетных исследований белорусских ученых. Так, в Синеокой к началу нынешнего лета зарегистрировано больше 40 тысяч пожилых людей в возрасте от 90 до 99 лет, а 428 человек уже перешагнули столетний рубеж.
На «Первом канале» стартовала новая программа «На дачу!», съемки которой начались во время уже введенного в стране режима самоизоляции. Одна из ведущих проекта – Наташа Барбье. Эксперт и президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьера рассказала о нюансах в работе с известными артистами и раскрыла тайну появления в доме самой любимой вещицы.
В Пензе озвучили обвинительное заключение по делу о массовой драке с цыганами, которая произошла в селе Чемодановка. Напомним, этнический конфликт с участием цыган произошел в июне прошлого года после бытовой драки, которую спровоцировали домогательства к несовершеннолетней. Жители устроили побоище и повредили несколько машин, ранили два десятка человек, один из которых скончался в больнице.
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