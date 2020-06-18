И такое бывает – проснуться от падения потолка!

В Комсомольске-на-Амуре пожилая женщина пострадала при обрушении потолка в квартире.

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По данным МЧС Хабаровского края, минувшей ночью обрушился потолок в квартире жилого дома на Восточном шоссе. На последнем этаже трехэтажного кирпичного дома обвалились отделочные материалы с потолка. Несущие конструкции дома не повреждены.

Пострадала женщина 1941 года рождения, конструкции упали ей на ногу. Спасатели освободили женщину и передали медикам. Пострадавшая не получила серьезных травм и от госпитализации отказалась.

Следственный комитет в связи со случившимся начал проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Зачастую состояние жилых помещений, в которых нам приходится жить, оставляет желать лучшего. Коммунальщики не спешат делать ремонт, власти не торопятся переселять людей, и в итоге происходят вот такие вещи. И хорошо, как говорится, если никто не пострадает.

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По инф. rosbalt.ru

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