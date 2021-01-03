И судьям приговоры за взятки выносят!

В Астрахани суд вынес приговор отставному судье Камызякского районного суда. Он признан виновным в получении крупной взятке через посредника.

По версии СК РФ, в мае прошлого года судья при посредничестве чиновника районной администрации получил 250 тысяч рублей за вынесение решения об удовлетворении исковых требований истца о признании права собственности на нежилой объект.

Суд признал его виновным и назначил 3 с половиной года колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности Российской Федерации сроком на 6 лет.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди работников силовых структур, и среди судей тоже, они ж обычные люди:

По инф. rosbalt.ru

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