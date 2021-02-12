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И снова о жестокости в семье: отчим избил мальчика за разбросанные игрушки

По инф. Российской газеты   
12 Февраля 2021 г.
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В Краснодарском крае расследуется уголовное дело в отношении отчима пятилетнего мальчика. Он жестоко избил сынишку своей возлюбленной. Мама малыша в это время была в гостях.

В правоохранительные органы обратились врачи больницы в Крымском районе. Они рассказали о госпитализации мальчика с переломом бедра и множественными гематомами. По данным следствия, травмы нанес 22-летний парень. Он жил в гражданском браке с женщиной, у которой были двое пятилетних мальчиков, а также их совместная дочь.

Инцидент произошел 4 февраля в станице Нижнебаканской Крымского района, когда сожительница ушла к своей матери и оставила детей на мужчину.

— Со слов обвиняемого, пятилетний мальчик не стал его слушаться и отказался убирать свои игрушки. По этой причине обвиняемый нанес ребенку не менее двух ударов руками и ногами в область туловища. В результате ребенок получил перелом бедра со смещением, повлекший тяжкий вред здоровью, — рассказали в СК РФ.

Вернувшаяся домой женщина увидела, в каком состоянии находится ее сын, и позвонила своей матери. Та отвезла ребенка в больницу.

Сам же мужчина после случившегося сбежал. Его объявили в розыск и вскоре поймали в Новороссийске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится под стражей. Правоохранители также проверят условия жизни и воспитания детей.

Нет, родительская жестокость в последнее время превосходит все возможные границы. Родители относятся к детям как к вещам: морят голодом, выбрасывают на улицу, могут убить из-за пустяков. А ведь за каждым таким случаем стоят покалеченные детские судьбы. И вот наши заголовки об этом:

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