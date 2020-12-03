Грузчик обматерил пса, летевшего из Сочи в Петербург

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Пса, летевшего на самолете вместе со своей хозяйкой, петербургским архитектором Анастасией Лапшиной, покрыли матом грузчики сочинского аэропорта. Видео удалось записать на смартфон, который владелица бигля прикрепила к задней стенке переноски.
«Это был его первый полет. Мы готовились. Харпо приучен оставаться в этой переноске и чувствует себя в ней как дома. Мы попрощались, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Я была рада, что он был такой спокойный. Когда его спустили вниз, грузчики аэропорта начали его провоцировать, дразнить и грубо обзывать», — написала девушка и прикрепила видео.
На ролике видно, что грузчик обращается к Харпо со следующей фразой: «Что за *** (придурок)? *** (Какого черта) ты жрешь? Отдай косточку быстро, *** (блин)». Позже собаку стали провоцировать лаем, четвероногий путешественник разнервничался в тесной переноске и тоже стал гавкать.
«Что рычим?» — спрашивал грузчик пса и смеялся.
«Собаки и так испытывают стресс при полете, не хватало еще получать лишний стресс от сотрудников аэропорта. Сегодня нам удалось снять такое отношение, а представьте, сколько всего происходит с нашими друзьями, а мы об этом не знаем. Что за вседозволенность?» — задается вопросом девушка и добавляет, что хочет добиться увольнения сотрудника-грубияна.
По ее словам, перевозку животных во время путешествия на самолете нужно снимать на камеры, чтобы каждый владелец видел, что происходит с его любимцем, пока него нет рядом.
В пресс-службе международного аэропорта Сочи на претензии женщины сообщили, что провели служебную проверку и убедились в том, что «работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца». Руководство аэропорта принесло Анастасии извинения.
«К сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. Со всеми работниками грузового отделения аэропорта будет проведен тренинг со специалистом-кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними», — подчеркнули в пресс-службе и напомнили, что любая видеосъемка в контролируемых зонах аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами запрещена.
Другие истории о животных (и радостные, и счастливые) - по ссылке.
Помимо того, что Москва славится на весь мир богатством своего исторического и культурного наследия, среди любителей астрологии она считается еще и мистическим городом. Немногие знают, что астрологи делят карту московского метрополитена по принципу звездного неба.
Пса, летевшего на самолете вместе со своей хозяйкой, петербургским архитектором Анастасией Лапшиной, покрыли матом грузчики сочинского аэропорта. Видео удалось записать на смартфон, который владелица бигля прикрепила к задней стенке переноски.
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