Грузчик обматерил пса, летевшего из Сочи в Петербург

Пса, летевшего на самолете вместе со своей хозяйкой, петербургским архитектором Анастасией Лапшиной, покрыли матом грузчики сочинского аэропорта. Видео удалось записать на смартфон, который владелица бигля прикрепила к задней стенке переноски.

«Это был его первый полет. Мы готовились. Харпо приучен оставаться в этой переноске и чувствует себя в ней как дома. Мы попрощались, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Я была рада, что он был такой спокойный. Когда его спустили вниз, грузчики аэропорта начали его провоцировать, дразнить и грубо обзывать», — написала девушка и прикрепила видео.

На ролике видно, что грузчик обращается к Харпо со следующей фразой: «Что за *** (придурок)? *** (Какого черта) ты жрешь? Отдай косточку быстро, *** (блин)». Позже собаку стали провоцировать лаем, четвероногий путешественник разнервничался в тесной переноске и тоже стал гавкать.

«Что рычим?» — спрашивал грузчик пса и смеялся.

«Собаки и так испытывают стресс при полете, не хватало еще получать лишний стресс от сотрудников аэропорта. Сегодня нам удалось снять такое отношение, а представьте, сколько всего происходит с нашими друзьями, а мы об этом не знаем. Что за вседозволенность?» — задается вопросом девушка и добавляет, что хочет добиться увольнения сотрудника-грубияна.

По ее словам, перевозку животных во время путешествия на самолете нужно снимать на камеры, чтобы каждый владелец видел, что происходит с его любимцем, пока него нет рядом.

В пресс-службе международного аэропорта Сочи на претензии женщины сообщили, что провели служебную проверку и убедились в том, что «работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца». Руководство аэропорта принесло Анастасии извинения.

«К сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. Со всеми работниками грузового отделения аэропорта будет проведен тренинг со специалистом-кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними», — подчеркнули в пресс-службе и напомнили, что любая видеосъемка в контролируемых зонах аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами запрещена.

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По инф. rosbalt.ru

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