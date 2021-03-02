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Григорий Лепс признался, что в любой момент может уйти из дома
По инф. argumenti.ru   
02 Марта 2021 г.
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У Григория Лепса большая семья: жена, две дочки и сын. Однако сам он признаётся, что постоянно работает, чтобы обеспечить семью и редко бывает дома. А побыть наедине со своими мыслями для него является роскошью.

Григорий Лепс признался, что в любой момент может уйти из дома


— Одиночество — это очень большой праздник, который я не могу себе позволить. Но я могу сказать, что я уезжаю, и дома не спросит никто, куда. Мужчина уезжает, ему надо. Все знают, что я вернусь, — признается Лепс.

Несмотря на свой трудоголизм, к деньгам Григорий относится халатно. Он может потратить много средств на алкоголь или на произведения искусства.

— Удержать деньги в своих руках… Они у меня как песок между пальцами, — говорит артист.

Помимо музыкальной деятельности, Лепсу принадлежит ресторанный бизнес, которым занимаются управляющие. Также он инвестирует средства в бизнес друга, который занимается производством очков, и бизнес жены, связанный с ювелирными изделиями.

Несмотря на такое отношение к деньгам, своих детей Лепс воспитывает строго. Приучает их к тому, что им самим придётся зарабатывать на жизнь, чтобы не быть нахлебниками и потребителями. «Здесь ничего вашего нет и не будет, если я захочу», — прямо говорит он им.

По инф. argumenti.ru

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