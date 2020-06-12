ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Врач больницы уволилась после 34 лет стажа: рисковать жизнью больше не хочется
2020-05-13-01-36-28
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Говорят, маски в четыре раза подешевели. Вы заметили?
По инф. Российской газеты   
12 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил депутатам о существенном удешевлении масок в России.

Говорят, маски в четыре раза подешевели. Вы заметили?

— В целом с начала марта мы увеличили выпуск всех видов масок в 5 раз — почти до 9 млн штук в сутки, — заявил он. — А к концу следующего месяца достигнем уровня 12 млн масок в сутки. При этом сбили среднюю розничную цену с 55 рублей в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день, по данным ФНС.

В перспективе цена продолжит снижаться, сообщил Мантуров.

Кроме того, производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов выросло в 25 раз, антисептиков — в 9 раз.

По словам министра, в ближайшее время планируется начать экспорт средств индивидуальной защиты и сформировать необходимый резерв. На этот счет есть соответствующее поручение президента, напомнил глава Минпромторга.

В марте, когда эпидемия коронавируса только начиналась, маски оказались самым настоящим дефицитом. В аптеках их было не найти, а те, что все-таки продавались, стоили чуть ли не около 50 рублей за штуку - это при прежней цене в 3-5 рублей. Пока производство масок в стране налаживалось, успело произойти немало скандалов. Сейчас все вроде бы стабилизировалось, пугает только, что люди весьма халатно относятся к их использованию - то на подбородок спустят, а то и вообще проигнорируют их ношение... Вот только надо понимать, что все мы не бессмертны...

Напомним наши заголовки об этой "масочной" стороне пандемии в России:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 