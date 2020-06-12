Говорят, маски в четыре раза подешевели. Вы заметили?

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил депутатам о существенном удешевлении масок в России.
— В целом с начала марта мы увеличили выпуск всех видов масок в 5 раз — почти до 9 млн штук в сутки, — заявил он. — А к концу следующего месяца достигнем уровня 12 млн масок в сутки. При этом сбили среднюю розничную цену с 55 рублей в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день, по данным ФНС.
В перспективе цена продолжит снижаться, сообщил Мантуров.
Кроме того, производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов выросло в 25 раз, антисептиков — в 9 раз.
По словам министра, в ближайшее время планируется начать экспорт средств индивидуальной защиты и сформировать необходимый резерв. На этот счет есть соответствующее поручение президента, напомнил глава Минпромторга.
В марте, когда эпидемия коронавируса только начиналась, маски оказались самым настоящим дефицитом. В аптеках их было не найти, а те, что все-таки продавались, стоили чуть ли не около 50 рублей за штуку - это при прежней цене в 3-5 рублей. Пока производство масок в стране налаживалось, успело произойти немало скандалов. Сейчас все вроде бы стабилизировалось, пугает только, что люди весьма халатно относятся к их использованию - то на подбородок спустят, а то и вообще проигнорируют их ношение... Вот только надо понимать, что все мы не бессмертны...
Напомним наши заголовки об этой "масочной" стороне пандемии в России:
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