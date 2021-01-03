Горе-опекун похитил у волгоградских детей-инвалидов миллионы рублей

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Жителя Дагестана подозревают в хищении крупных сумм денег у восьми детей, которых он взял под опеку, но не содержал.
По данным СК РФ, с осени 2018 года до лета 2019 года дагестанец оформил в Волгоградской области опеку над восемью воспитанниками интерната для умственно отсталых сирот. На самом деле мужчину интересовали только деньги на счетах детей, где лежали в общей сложности почти 8 млн рублей социальных пенсий и иных выплат. Мужчина увез детей в Дагестан, и там обналичил деньги со счетов. При этом фигурант жил со своей семьей отдельно от детей, продолжая получать выплаты на каждого ребенка.
Сейчас дети изъяты и вскоре их вернут в социальное учреждение. Подозреваемый задержан и доставлен в Волгоград.
Жестокость и равнодушие по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. И чаще всего она встречается там, где люди имеют нездоровую психику. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества. И оттуда эти дети, наверняка, выйдут (и уже выходят) подобные своим «воспитателям», «жизненным наставникам», если не хуже. Это большая проблема общества и не замечать ее невозможно. А вот к чему это в итоге приводит:
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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