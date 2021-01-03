Горе-опекун похитил у волгоградских детей-инвалидов миллионы рублей

Жителя Дагестана подозревают в хищении крупных сумм денег у восьми детей, которых он взял под опеку, но не содержал.

По данным СК РФ, с осени 2018 года до лета 2019 года дагестанец оформил в Волгоградской области опеку над восемью воспитанниками интерната для умственно отсталых сирот. На самом деле мужчину интересовали только деньги на счетах детей, где лежали в общей сложности почти 8 млн рублей социальных пенсий и иных выплат. Мужчина увез детей в Дагестан, и там обналичил деньги со счетов. При этом фигурант жил со своей семьей отдельно от детей, продолжая получать выплаты на каждого ребенка.

Сейчас дети изъяты и вскоре их вернут в социальное учреждение. Подозреваемый задержан и доставлен в Волгоград.

Жестокость и равнодушие по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. И чаще всего она встречается там, где люди имеют нездоровую психику. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества. И оттуда эти дети, наверняка, выйдут (и уже выходят) подобные своим «воспитателям», «жизненным наставникам», если не хуже. Это большая проблема общества и не замечать ее невозможно. А вот к чему это в итоге приводит:

По инф. rosbalt.ru

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