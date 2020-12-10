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Главу Центробанка Набиуллину записали в сто самых влиятельных женщин мира
|По инф. polit.ru
|10 Декабря 2020 г.
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг ста наиболее влиятельных женщин мира. Единственная представительница России в этом рейтинге (57 строчка)— глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Десятый год подряд лидерство в рейтинге Forbes держит канцлер ФРГ Ангела Меркель. На втором месте глава Европейского центробанка Кристин Лагард, на третьем будущий вице-президент США Камала Харрис.
В рейтинге всего 17 новых участниц, все остальные уже фигурировали в этом списке.
Всего в топ-100 вошли представительницы 30 стран. Среди них 10 глав государств, 38 гендиректоров крупных компаний и 5 женщин, представляющих сферу развлечений.
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