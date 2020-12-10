Главу Центробанка Набиуллину записали в сто самых влиятельных женщин мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг ста наиболее влиятельных женщин мира. Единственная представительница России в этом рейтинге (57 строчка)— глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Десятый год подряд лидерство в рейтинге Forbes держит канцлер ФРГ Ангела Меркель. На втором месте глава Европейского центробанка Кристин Лагард, на третьем будущий вице-президент США Камала Харрис.

В рейтинге всего 17 новых участниц, все остальные уже фигурировали в этом списке.

Всего в топ-100 вошли представительницы 30 стран. Среди них 10 глав государств, 38 гендиректоров крупных компаний и 5 женщин, представляющих сферу развлечений.

Кстати, Forbes отмечает, что богатство женщин по всему миру в последние годы растет быстрее богатства мужчин. По данным исследования консалтинговой компании BCG «Women in Wealth», к концу 2019 года женщины владели 32% от мирового объема капитала, то есть $70 трлн. Половина этих денег принадлежит женщинам в Северной Америке — $35 трлн. В Европе женщины владеют $14 трлн, в Азии — $13 трлн.

Российские женщины находятся на 11 месте по уровню благосостояния и владеют капиталом на сумму $320 млрд. За последние три года россиянки стали богаче на 8,9% — этот показатель выше, чем в среднем по миру (6,1%).

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Polit.ru

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