Главой поселения в Омской области неожиданно стала сторож

На выборах главы Новоомского поселения победила сторож школы Надежда Чекмарева. Она по голосам опередила действующего главу администрации Артура Лена, который избирался уже четвертый раз подряд.

Все депутаты видели Чекмареву только как технического кандидата-спойлера. Но на подсчете результатов выяснилось, что сторож набрала шесть голосов, Лен получил только четыре.

Второй сторож той же школы Илья Денисов дал комментарий ситуации: «Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Она, скажем так, человек ведь в возрасте. Может, откажется. Может, подавала документы так… просто», — цитирует издание мнение сторожа.

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В сентябре этого года аналогичная ситуация произошла в Костромской области. Здесь на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица здания администрации Марина Удгодская — ее также считали кандидатом-спойлером.

Устали люди от вранья и невыполненных обещаний кандидатов от власти и больше верят людям из своего двора - вот они точно не обманут, просто мотивов у них для этого нет. История из Костромской области стала любопытной иллюстрацией как раз этого постулата. И это серьезный звоночек чиновникам. Вот только понимают ли они это?

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Polit.ru

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