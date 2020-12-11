ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Главой поселения в Омской области неожиданно стала сторож

По инф. polit.ru   
11 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

На выборах главы Новоомского поселения победила сторож школы Надежда Чекмарева. Она по голосам опередила действующего главу администрации Артура Лена, который избирался уже четвертый раз подряд.

Главой поселения в Омской области стала сторож. Депутаты выставляли ее как кандидата-спойлера

Все депутаты видели Чекмареву только как технического кандидата-спойлера. Но на подсчете результатов выяснилось, что сторож набрала шесть голосов, Лен получил только четыре.

Второй сторож той же школы Илья Денисов дал комментарий ситуации: «Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Она, скажем так, человек ведь в возрасте. Может, откажется. Может, подавала документы так… просто», — цитирует издание мнение сторожа.

Читайте также:

В сентябре этого года аналогичная ситуация произошла в Костромской области. Здесь на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица здания администрации Марина Удгодская — ее также считали кандидатом-спойлером.

Устали люди от вранья и невыполненных обещаний кандидатов от власти и больше верят людям из своего двора - вот они точно не обманут, просто мотивов у них для этого нет. История из Костромской области стала любопытной иллюстрацией как раз этого постулата. И это серьезный звоночек чиновникам. Вот только понимают ли они это?

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 