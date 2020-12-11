Главой поселения в Омской области неожиданно стала сторож

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
На выборах главы Новоомского поселения победила сторож школы Надежда Чекмарева. Она по голосам опередила действующего главу администрации Артура Лена, который избирался уже четвертый раз подряд.
Все депутаты видели Чекмареву только как технического кандидата-спойлера. Но на подсчете результатов выяснилось, что сторож набрала шесть голосов, Лен получил только четыре.
Второй сторож той же школы Илья Денисов дал комментарий ситуации: «Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Она, скажем так, человек ведь в возрасте. Может, откажется. Может, подавала документы так… просто», — цитирует издание мнение сторожа.
В сентябре этого года аналогичная ситуация произошла в Костромской области. Здесь на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица здания администрации Марина Удгодская — ее также считали кандидатом-спойлером.
Устали люди от вранья и невыполненных обещаний кандидатов от власти и больше верят людям из своего двора - вот они точно не обманут, просто мотивов у них для этого нет. История из Костромской области стала любопытной иллюстрацией как раз этого постулата. И это серьезный звоночек чиновникам. Вот только понимают ли они это?
В Петербурге молодой человек лишился части носа. Инцидент произошел в центре города. (Шутки с животными никогда до добра не доводят, а особенно, в нетрезвом виде. Поэтому, можно сказать, герой этой истории еще малой кровью отделался. - прим. МГ.)
Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкий кадр, когда взрослая большая голубая цапля поедает молодого аллигатора, проглатывая его целиком. Снимок был сделан на озере к северо-западу от Орландо.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 1769 году Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую российскую воинскую награду того времени. С этого дня до Октябрьской революции 1917 года в империи отмечался День георгиевских кавалеров, который был восстановлен в 2007 году в виде памятной даты «День Героев Отечества».
Продюсер Андрей Разин в недавнем интервью выразил недовольство поведением руководителей телеканала НТВ, которые отказались снимать с эфира популярное шоу «ДНК» после гибели ведущего Александра Колтового.
Ветеран из Татарстана Гиндулла Сахипов получил орден Красной Звезды за подвиги, совершенные за несколько дней до завершения Великой Отечественной войны. В октябре этого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.
Среди звезд шоу-бизнеса одни утверждают, что их молодость и красота - это результат здорового образа жизни и хорошей наследственности, а другие спокойно признаются, что обращаются к пластическим хирургам и косметологам.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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