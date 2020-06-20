«Главное – вовремя уйти»: Роза Сябитова дала советы для первого свидания

Звёздная сваха Роза Сябитова в своем Инстаграме перечислила правила, которые должна соблюдать девушка, чтобы произвести впечатление на первом свидании. Сваха уверена, что эти рекомендации работают безотказно.

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Сябитова отмечает, что первая встреча не должна длиться слишком долго. Идеальным временем для свидания будет промежуток от 20 минут до полутора часов. Телеведущая добавляет – если молодой человек не понравился, вы как раз успеете выпить чашку кофе.

– Если понравился, то полутора часов вполне хватит произвести впечатление, чтобы у него возникло желание продолжить общение с вами, при этом не дать ему пресытиться вашим обществом, – написала Роза.

Звёздная сваха отметила, что главное в первом свидании – вовремя уйти. Не стоит бояться оставить партнера в расстроенных чувствах из-за внезапно оборвавшейся встречи, ведь если его действительно заинтересовала девушка, он обязательно захочет встретиться вновь.

По инф. argumenti.ru

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