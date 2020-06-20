«Главное – вовремя уйти»: Роза Сябитова дала советы для первого свидания

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Звёздная сваха Роза Сябитова в своем Инстаграме перечислила правила, которые должна соблюдать девушка, чтобы произвести впечатление на первом свидании. Сваха уверена, что эти рекомендации работают безотказно.
Сябитова отмечает, что первая встреча не должна длиться слишком долго. Идеальным временем для свидания будет промежуток от 20 минут до полутора часов. Телеведущая добавляет – если молодой человек не понравился, вы как раз успеете выпить чашку кофе.
– Если понравился, то полутора часов вполне хватит произвести впечатление, чтобы у него возникло желание продолжить общение с вами, при этом не дать ему пресытиться вашим обществом, – написала Роза.
Звёздная сваха отметила, что главное в первом свидании – вовремя уйти. Не стоит бояться оставить партнера в расстроенных чувствах из-за внезапно оборвавшейся встречи, ведь если его действительно заинтересовала девушка, он обязательно захочет встретиться вновь.
Звёздная сваха Роза Сябитова в своем Инстаграме перечислила правила, которые должна соблюдать девушка, чтобы произвести впечатление на первом свидании. Сваха уверена, что эти рекомендации работают безотказно.
Сегодня Александра Мясникова называют одним из главных врачей России, ведь он ведёт крайне популярные медицинские шоу на телевидении. За спиной у него есть немалый и непростой опыт врачебной практики, о котором мы вам сейчас и расскажем.
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За последние две недели на территории Северо-Западного региона утонули 33 человека, из них 10 детей. В петербургском управлении МЧС бьют тревогу, поскольку в ближайшее время в Петербурге и области сохранится жаркая погода, а это значит, что жители будут стремиться к отдыху у воды.
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Культурный Интернет только потому и «культурный», что его наполняют бесчисленные творения величайших умов человечества. И сегодня мы обратимся к двум таким «умам», чьи произведения никогда не выйдут из моды и навечно останутся классикой мировой литературы. Речь пойдёт о Владимире Набокове и Льве Толстом, так что усаживайтесь поудобнее, дорогие дамы и господа – мы начинаем!
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