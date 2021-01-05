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Главный спасатель Крыма умер от коронавируса
|По инф. rosbalt.ru
|05 Января 2021 г.
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Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов скончался 4 января в Симферополе от осложнений коронавирусной инфекции.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в последние дни Шахов находился в реанимации ковидного госпиталя, но поднять его на ноги врачи не смогли.
В июне министру исполнилось 65 лет, управление по ЧС он возглавлял с момента присоединения Крыма к России в 2014 году.
С 2011 по 2014 год Шахов работал руководителем спасательного ведомства Украины в Крыму.
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