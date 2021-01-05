Главный спасатель Крыма умер от коронавируса

Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов скончался 4 января в Симферополе от осложнений коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в последние дни Шахов находился в реанимации ковидного госпиталя, но поднять его на ноги врачи не смогли.

В июне министру исполнилось 65 лет, управление по ЧС он возглавлял с момента присоединения Крыма к России в 2014 году.

С 2011 по 2014 год Шахов работал руководителем спасательного ведомства Украины в Крыму.

По инф. rosbalt.ru

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