Глава Минпросвещения назначил своим советником лучшего учителя страны

Учитель математики из лицея классического элитарного образования (Ростов-на-Дону) Михаил Гуров стал победителем конкурса «Учитель года России» 2020 года. И тут же стал советником министра просвещения.
— Было очень интересно, очень живо, — сказал Гуров сразу после объявления результатов. — Я хочу поблагодарить жюри за то, что выбрали меня. Я постараюсь нести это знамя достойно.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время торжественной церемонии в Волгограде назначил победителя своим советником. После объявления победителей конкурса Сергей Кравцов произнёс речь, в которой выразил благодарность всем участникам.
"Конечно, все победители. Все, кто представляет наши регионы, находится в зале и стоит со мной на сцене – все вы победители. Я желаю вам, когда вы вернётесь в регионы, активно рассказывать о вашем участии в конкурсе, потому что на учителей ровняются многие, как ученики, так и родители. Процесс обучения - это не просто передача знаний. Это воспитание, общение, развитие наших детей. От вас зависит будущее России", – сказал министр.
- Михаилу Гурову 33 года. Он окончил Южный федеральный университет и Южно-Российский гуманитарный институт. Профессиональный стаж: 10 лет.
Имеет благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области за обеспечение проведения ЕГЭ на территории региона (2016 г.); благодарственное письмо губернатора Ростовской области за большой вклад в развитие системы образования Дона (2017 г.); благодарность заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке Л. Н. Тутовой (2019 г.); диплом лауреата премии губернатора Ростовской области (Лауреат областного конкурса «Учитель года Дона — 2019»); диплом лауреата премии Губернатора Ростовской области за достижения в педагогической деятельности на территории Ростовской области (2020 г.)
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