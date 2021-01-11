Генсек ООН сравнил наступивший год с 1945-м

Во время выступления на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил 2021 год с 1945-м.

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Но это не 1945 год, заявил он, отметив, что сегодня война ведется против микроскопического вируса, а завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата, подчеркнул Гутерреш. По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.

Гутерреш отметил, что в мире сохраняется потребность в международном сотрудничестве. Из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек на планете оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка продовольствия. Генсек заявил о необходимости лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями, распределяя их более справедливо.

В конце 2020 года генсек ООН призвал примириться между собой и с природой, преодолеть климатический кризис, остановить распространение COVID-19 и сделать 2021 год годом исцеления.

«Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделительных линий. И начала действий по исцелению нашей планеты», — заявил Гутерреш.

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