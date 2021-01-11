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Генсек ООН сравнил наступивший год с 1945-м
По инф. Российской газеты   
11 Января 2021 г.
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Во время выступления на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил 2021 год с 1945-м.

Генсек ООН сравнил наступивший год с 1945-м

Но это не 1945 год, заявил он, отметив, что сегодня война ведется против микроскопического вируса, а завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата, подчеркнул Гутерреш. По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.

Гутерреш отметил, что в мире сохраняется потребность в международном сотрудничестве. Из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек на планете оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка продовольствия. Генсек заявил о необходимости лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями, распределяя их более справедливо.

  • В конце 2020 года генсек ООН призвал примириться между собой и с природой, преодолеть климатический кризис, остановить распространение COVID-19 и сделать 2021 год годом исцеления.

«Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделительных линий. И начала действий по исцелению нашей планеты», — заявил Гутерреш.

Климат на нашей планете меняется весьма стремительно, и увы, хорошего от всего этого ждать не приходится. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то действенным решениям, и люди  успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить. То же самое касается и пандемии коронавируса. Остановится ли она? Хочется верить, что да. А так... очень тревожно за то, какая жизнь ждет ближайшие (а это наши дети, внуки и правнуки) и далекие поколения. В каким состоянии им достанется от нас этот прекрасный мир?

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