Где в Москве больше всего кусают клещи?

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В столичном Роспотребнадзоре назвали места, где клещи кусали горожан.
По данным пресс-службы ведомства, в Москве за последнюю неделю зарегистрировано 32 случая присасывания клещей. Сообщается, что паразиты нападали на прогуливающихся людей в парке «Лосиный остров», Измайловском лесопарке, Природном комплексе Зеленограда и на дачных участках в Новой Москве. Однако в основном москвичи обращаются в клиники из-за укусов, случившихся за пределами столицы — в Подмосковье (575 случаев), других регионах России и Беларуси (208).
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- По данным Роспотребнадзора, наиболее неблагополучные по заболеваемости клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а из прилегающих к столичному региону — Тверская и Ярославская области. В Подмосковье энцефалитные клещи чаще всего встречаются в Дмитровском и Талдомском районах.
Для профилактики клещевого энцефалита, напоминают в Роспотребнадзоре, в поликлиниках делают бесплатные прививки.
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