Галкин и Пугачёва помощи от государства не ждут

Известный шоумен и муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин отрицает данные СМИ о том, что его жена якобы подала заявление на получение материальной помощи от государства из-за пандемии коронавируса.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В видеообращении к журналистам в своем Инстаграме юморист призвал их не придумывать и заверил, что его семья не нуждается в помощи от государства.

Галкин также возмущён, что имя Аллы Пугачёвой упоминают при каждом удобном случае.

— Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы, — заявил артист, отметив, что даже старается помогать нуждающимся в этот непростой период.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...