|
Галкин и Пугачёва помощи от государства не ждут
|По инф. rosbalt.ru
|11 Июня 2020 г.
|
Известный шоумен и муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин отрицает данные СМИ о том, что его жена якобы подала заявление на получение материальной помощи от государства из-за пандемии коронавируса.
В видеообращении к журналистам в своем Инстаграме юморист призвал их не придумывать и заверил, что его семья не нуждается в помощи от государства.
Галкин также возмущён, что имя Аллы Пугачёвой упоминают при каждом удобном случае.
— Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы, — заявил артист, отметив, что даже старается помогать нуждающимся в этот непростой период.
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •