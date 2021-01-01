|
Футболистка из Аргентины объявила себя дочерью Диего Марадоны
|По инф. rosbalt.ru
|01 Января 2021 г.
|
В Аргентине местная футболистка Евгения Лапровиттола заявила, что легендарный игрок Диего Марадона — ее отец. По информации СМИ, девушка уже подала иск, чтобы доказать факт отцовства.
Журналисты выяснили, что спортсменка была усыновлена в детстве, а о «настоящем отце» она узнала лишь во время воссоединения с ее биологической матерью пару месяцев назад.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной стала остановка сердца.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •