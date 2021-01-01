Футболистка из Аргентины объявила себя дочерью Диего Марадоны

В Аргентине местная футболистка Евгения Лапровиттола заявила, что легендарный игрок Диего Марадона — ее отец. По информации СМИ, девушка уже подала иск, чтобы доказать факт отцовства.

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Журналисты выяснили, что спортсменка была усыновлена в детстве, а о «настоящем отце» она узнала лишь во время воссоединения с ее биологической матерью пару месяцев назад.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной стала остановка сердца.

По инф. rosbalt.ru

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