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Умер сам или «помогли»? Прокуратура начала расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны
|По инф. Polit.ru
|03 Декабря 2020 г.
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Прокуратура Аргентины начала расследование обстоятельств смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Медсестру, которая заступила на дежурство в день смерти Марадоны, подозревают в халатности.
У следователей вызвали подозрения действия медсестры Хиселы — она не разбудила бывшего спортсмена рано утром в день смерти, хотя должна была дать ему лекарство. Она пришла к нему только в 11 утра вместе с психологом и психиатром.
Адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что скорая помощь к его клиенту ехала более получаса и назвал это «преступным идиотизмом». По его словам, в отчете прокуратуры также указано, что Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала в течение 12 часов.
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