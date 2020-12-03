Умер сам или «помогли»? Прокуратура начала расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны

Прокуратура Аргентины начала расследование обстоятельств смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Медсестру, которая заступила на дежурство в день смерти Марадоны, подозревают в халатности.

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У следователей вызвали подозрения действия медсестры Хиселы — она не разбудила бывшего спортсмена рано утром в день смерти, хотя должна была дать ему лекарство. Она пришла к нему только в 11 утра вместе с психологом и психиатром.

Адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что скорая помощь к его клиенту ехала более получаса и назвал это «преступным идиотизмом». По его словам, в отчете прокуратуры также указано, что Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала в течение 12 часов.

Polit.ru

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