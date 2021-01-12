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Фу, как противно! Жители Кузбасса пожаловались на червей в воде из-под крана
По инф. Российской газеты   
12 Января 2021 г.
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Фото с белыми личинками из-под крана, сделанное в одном из домов микрорайона ГРЭС, разместили в соцсетях местные жители. В комментариях к этим сообщениям пользователи пишут, что аналогичная картина наблюдалась и в других домах.

Фу, как противно! Жители Кузбасса пожаловались на червей в воде из-под крана

Проверку информации о червях, обнаруженных в водопроводной воде кузбасского города Мыски, организовала прокуратура Кемеровской области.

— Проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения поручена прокуратуре Мысков, — сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Как уточнили в горадминистрации, 11 января о наличии червей в водопроводной воде рассказали горожане, проживающие по четырем адресам. Для выяснения всех обстоятельств инцидента в городе была оперативно создана комиссия под председательством главы Мысков Евгения Тимофеева. В состав комиссии вошли представители администрации города, депутатского корпуса, Роспотребнадзора, «Водоканала»», — говорится в сообщении мэрии. Специалисты взяли пробы воды непосредственно из сетей и пока биологических организмов в системе водоснабжения не обнаружили. Дальнейшие решения будут приняты уже по итогам лабораторного исследования.

Кстати, на червей в водопроводе жаловались и жители одного из поселков города Киселевска. Тогда замглавы города Сергей Шишкин даже демонстративно выпил «червивую» воду, принесенную гражданами, стремясь доказать ее безопасность. Впрочем, в итоге все же вскрылись серьезные нарушения в работе местной водоснабжающей организации.

Не позавидуешь жителям Кузбасса - мало того, что экология в этом уголке Сибири хромает из-за многочисленных промышленных заводов, так и вода даже из кранов нет-нет, да и идет червивая. И тут уже нужно задавать вопросы контролирующим органам - как такое вообще возможно?!..

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