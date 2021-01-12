Фу, как противно! Жители Кузбасса пожаловались на червей в воде из-под крана

Фото с белыми личинками из-под крана, сделанное в одном из домов микрорайона ГРЭС, разместили в соцсетях местные жители. В комментариях к этим сообщениям пользователи пишут, что аналогичная картина наблюдалась и в других домах.
Проверку информации о червях, обнаруженных в водопроводной воде кузбасского города Мыски, организовала прокуратура Кемеровской области.
— Проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения поручена прокуратуре Мысков, — сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.
Как уточнили в горадминистрации, 11 января о наличии червей в водопроводной воде рассказали горожане, проживающие по четырем адресам. Для выяснения всех обстоятельств инцидента в городе была оперативно создана комиссия под председательством главы Мысков Евгения Тимофеева. В состав комиссии вошли представители администрации города, депутатского корпуса, Роспотребнадзора, «Водоканала»», — говорится в сообщении мэрии. Специалисты взяли пробы воды непосредственно из сетей и пока биологических организмов в системе водоснабжения не обнаружили. Дальнейшие решения будут приняты уже по итогам лабораторного исследования.
Кстати, на червей в водопроводе жаловались и жители одного из поселков города Киселевска. Тогда замглавы города Сергей Шишкин даже демонстративно выпил «червивую» воду, принесенную гражданами, стремясь доказать ее безопасность. Впрочем, в итоге все же вскрылись серьезные нарушения в работе местной водоснабжающей организации.
Не позавидуешь жителям Кузбасса - мало того, что экология в этом уголке Сибири хромает из-за многочисленных промышленных заводов, так и вода даже из кранов нет-нет, да и идет червивая. И тут уже нужно задавать вопросы контролирующим органам - как такое вообще возможно?!..
- Еще новости из Кемерово и Кемеровской области - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Врачи вывели Бориса Грачевского из искусственной комы
Актер Владимир Долинский рассказал о состоянии художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, заболевшего коронавирусом и попавшего в больницу.
-
Любитель птиц нашел огромный клад кельтских золотых монет
Наблюдавший за птицами англичанин нашел самый крупный клад кельтских золотых монет на территории Великобритании.
-
Якуты остались без заботливой женщины-мэра
Глава Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку из-за состояния здоровья, сообщила она на своей странице в Instagram. Авксентьева отметила, что семья сильно обеспокоена ее здоровьем.
-
Вот так сюрприз: во Вьетнаме разыскали редчайшую черепаху!
Во вьетнамском озере Донгмо ученые обнаружили самку рафетуса Свайно, крайне редкого вида черепах. До этого считалось, что последняя самка этого вида умерла в 2019 году.
-
Эксперт рассказала о способах правильного накопления денег
Вложение средств в валюту и недвижимость — наиболее правильные способы накопления денег в наступившем году.
-
Крепительно – слабительная реклама в эфире
Зомбирует не само ТВ, а то, что из него выплёскивается на головы легковерных идиотов в виде нарезки из рекламы с прослойкой из прочей вредной информации. Фармацевтика на этом наживается и процветает. Работы для невропатологов только прибавляется.
-
Невозможная любовь Николая Рыбникова
Совсем недавно, 13 декабря, великому советскому артисту Николаю Рыбникову могло бы исполниться 90 лет. В его жизни было немало творчества, а ещё больше такой неоднозначной, но искренней и чистой любви к Алле Ларионовой.
-
Москвичам напомнили о завершении моратория на поверку счетчиков
В январе истекает мораторий, введенный из-за пандемии, на поверку коммунальных счетчиков, установленных в столичных квартирах.
-
Глава Минздрава Забайкалья извинилась за слова «поспать и поесть в стационаре»
Забайкальский министр здравоохранения Анна Шангина принесла извинения за скандальную фразу, произнесенную по поводу закрытия больницы в селе Харагун Хилокского района.
-
«Ледовое побоище» на ЧМ между канадскими и советскими спортсменами: как это было?
Не все спортивные баталии обходятся без эксцессов. Например, драка на чемпионате мира по хоккею в 1987 году между СССР и Канадой запомнилась многим болельщикам как самая ожесточенная битва русских хоккеистов с канадцами.
-
Младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»
Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом». Он рассказал, как Александр Лукашенко переносил коронавирусную инфекцию.
-
Генсек ООН сравнил наступивший год с 1945-м
Во время выступления на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил 2021 год с 1945-м.
-
Шок: к саратовчанке на Новый год прилетела военная ракета
Жительница Саратова после новогодних праздников обнаружила у себя на кухне ракету, которая влетела в квартиру через окно. Оказалось, что это ракета СХТ-40, которая применяется в Вооруженных силах для подачи сигналов химической тревоги.
-
«Британский» штамм коронавируса проник в Россию
В России зафиксировали первый случай «британского» штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. До этого его выявили уже в 22 странах Европы...
-
Собянин: Через 10 лет весь транспорт Москвы будет экологически чистым
Весь московский общественный транспорт станет экологически чистым через десять лет. Об этом у себя «ВКонтакте» объявил мэр Сергей Собянин.
-
Непризнание Западом «батьке» Лукашенко не мешает
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в республике. Об этом он сообщил в интервью российской журналистке, ведущей программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» Наиле Аскер-Заде.
-
Памятник генералу, освобождавшему Новгород от фашистов, утопает в фекалиях
В Великом Новгороде из-за коммунальной аварии демонтируют памятник первому почетному гражданину города и его освободителю от фашистских войск, генерал-полковнику Ивану Коровникову. Дело в том, что монумент стоит на сетях, которые требуют срочного ремонта.
-
Загадочное поселение с костями белого медведя нашли в устье Енисея
На вершине сопки в устье Енисея нашли древнее святилище с костями белого медведя. Обычно подобные объекты были расположены в низменностях у воды, сообщил директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.
-
Сигареты решили усовершенствовать: чтобы затухали сами!
МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими.
-
В феврале россиян ожидают очередные длинные выходные
Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.