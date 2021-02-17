ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Мигрантам дали зеленый свет на въезд в Россию: новостройки возводить некому!
2021-01-18-13-15-25
Президент Владимир Путин поручил правительству и «коммунально-строительной» комиссии Госсовета рассмотреть упрощение порядка найма мигрантов на стройки.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Франция: кормить бездомных кошек — не каждому положено!

По инф. polit.ru   
17 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

У кого не сжимается сердце при виде бездомных голодных кошек? Конечно же, у нас, пожилых (но не только, что уж тут говорить). И если мы с вами может беспрепятственно сколько угодно подкармливать барсиков, то во Франции, оказывается, для этого нужно получить целое специальное удостоверение!

Мэрия Ниццы будет выдавать специальные разрешения желающим кормить бездомных кошек

Власти Ниццы будут выдавать специальные удостоверения, которые разрешают их владельцам кормить в городе бездомных кошек. Желающий получить такой документ должен состоять в любой из местных ассоциаций по защите животных.

Добровольцам также придется подписать некую хартию. Этот документ обязывает соблюдать ряд правил. Среди прочего волонтерам запрещено оставлять еду на воздухе, так как это может привлечь крыс и чаек. Кроме того, они должны сообщать властям о появлении нестерилизованных животных.

По замыслу чиновников, эта мера должна улучшить жизнь бездомных животных. Кроме того, они защитят желающих им помогать от противодействия местных жителей, которые пытаются запрещать кормление котов.

Недавно в городе также создали пункты помощи четвероногим, где их будут не только кормят, но лечат. В этих пунктах работают ветеринары на пенсии. Туда же смогут обращаться бездомные, у которых есть собаки — в мэрии выяснили, что многие из них отказываются от своей еды в пользу питомцев.

  • Еще о животных на нашем портале для пожилых - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 