Франция: кормить бездомных кошек — не каждому положено!

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У кого не сжимается сердце при виде бездомных голодных кошек? Конечно же, у нас, пожилых (но не только, что уж тут говорить). И если мы с вами может беспрепятственно сколько угодно подкармливать барсиков, то во Франции, оказывается, для этого нужно получить целое специальное удостоверение!
Власти Ниццы будут выдавать специальные удостоверения, которые разрешают их владельцам кормить в городе бездомных кошек. Желающий получить такой документ должен состоять в любой из местных ассоциаций по защите животных.
Добровольцам также придется подписать некую хартию. Этот документ обязывает соблюдать ряд правил. Среди прочего волонтерам запрещено оставлять еду на воздухе, так как это может привлечь крыс и чаек. Кроме того, они должны сообщать властям о появлении нестерилизованных животных.
По замыслу чиновников, эта мера должна улучшить жизнь бездомных животных. Кроме того, они защитят желающих им помогать от противодействия местных жителей, которые пытаются запрещать кормление котов.
Недавно в городе также создали пункты помощи четвероногим, где их будут не только кормят, но лечат. В этих пунктах работают ветеринары на пенсии. Туда же смогут обращаться бездомные, у которых есть собаки — в мэрии выяснили, что многие из них отказываются от своей еды в пользу питомцев.
Еще о животных на нашем портале для пожилых - по ссылке.
У кого не сжимается сердце при виде бездомных голодных кошек? Конечно же, у нас, пожилых (но не только, что уж тут говорить). И если мы с вами может беспрепятственно сколько угодно подкармливать барсиков, то во Франции, оказывается, для этого нужно получить целое специальное удостоверение!
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